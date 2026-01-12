АдГ забила тревогу из-за экономического кризиса в Германии

БЕРЛИН, 12 янв - РИА Новости. Сопредседатель оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель заявила на фоне роста числа банкротств компаний в ФРГ, что страна переживает самый серьезный экономический кризис за всю свою историю.
Федеральное статистическое управление (Destatis) Германии опубликовало в понедельник предварительные данные, согласно которым количество заявлений о банкротстве выросло в Германии в декабре 2025 года на 15,2% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года. При этом еще в ноябре 2025 года рост банкротств не превышал по стране 5,7% в годовом исчислении. Сообщается, что банкротству подверглись прежде всего компаний в сфере транспорта, гостиничного бизнеса, строительства и складского хозяйства.
"Число банкротств (в Германии - ред.) достигло нового рекордного уровня. Германия переживает самый тяжелый экономический кризис в своей истории. Несмотря на это, правительство (канцлера ФРГ Фридриха - ред.) Мерца отказывается наконец осуществить необходимую смену курса", - написала Вайдель в своем аккаунте в соцсети Х.
Ранее Институт исследования экономики имени Лейбница (IWH) представил результаты исследования, согласно которым число банкротств предприятий в Германии в 2025 году достигло самого высокого уровня за последние 20 лет. Сообщается, что местные суды зарегистрировали более 17 тысяч заявлений о банкротстве. Показатель по банкротствам был примерно на 5% ниже даже во время финансового кризиса 2009 года. В качестве одной из причин роста банкротств исследователи указали на сложную экономическую ситуацию в стране.
