АдГ забила тревогу из-за экономического кризиса в Германии

БЕРЛИН, 12 янв - РИА Новости. Сопредседатель оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель заявила на фоне роста числа банкротств компаний в ФРГ, что страна переживает самый серьезный экономический кризис за всю свою историю.

Ранее Институт исследования экономики имени Лейбница (IWH) представил результаты исследования, согласно которым число банкротств предприятий в Германии в 2025 году достигло самого высокого уровня за последние 20 лет. Сообщается, что местные суды зарегистрировали более 17 тысяч заявлений о банкротстве. Показатель по банкротствам был примерно на 5% ниже даже во время финансового кризиса 2009 года. В качестве одной из причин роста банкротств исследователи указали на сложную экономическую ситуацию в стране.