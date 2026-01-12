Рейтинг@Mail.ru
Минобороны ФРГ неизвестно о планах по размещению войск в Гренландии - РИА Новости, 12.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:22 12.01.2026
https://ria.ru/20260112/germanija-2067418248.html
Минобороны ФРГ неизвестно о планах по размещению войск в Гренландии
Минобороны ФРГ неизвестно о планах по размещению войск в Гренландии - РИА Новости, 12.01.2026
Минобороны ФРГ неизвестно о планах по размещению войск в Гренландии
Минобороны ФРГ в настоящее время неизвестно о конкретных планах по размещению войск в Гренландии, заявил официальный представитель немецкого ведомства Митко... РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T17:22:00+03:00
2026-01-12T17:22:00+03:00
в мире
гренландия
дания
сша
стивен миллер
дональд трамп
ларс лёкке расмуссен
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/42164/67/421646759_0:55:1025:631_1920x0_80_0_0_703afa752538d31acc84ddbf3da3a8f7.jpg
https://ria.ru/20260112/tramp-2067414453.html
https://ria.ru/20260112/grenlandiya-2067397967.html
гренландия
дания
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/42164/67/421646759_55:0:968:685_1920x0_80_0_0_96dd1d960950b86106a22d9cb4f2d53d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гренландия, дания, сша, стивен миллер, дональд трамп, ларс лёкке расмуссен, евросоюз, politico, нато, удары сша по венесуэле
В мире, Гренландия, Дания, США, Стивен Миллер, Дональд Трамп, Ларс Лёкке Расмуссен, Евросоюз, Politico, НАТО, Удары США по Венесуэле
Минобороны ФРГ неизвестно о планах по размещению войск в Гренландии

Мюллер: Минобороны ФРГ неизвестно о планах по размещению войск в Гренландии

CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flagФлаг Германии
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flag
Флаг Германии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕРЛИН, 12 янв - РИА Новости. Минобороны ФРГ в настоящее время неизвестно о конкретных планах по размещению войск в Гренландии, заявил официальный представитель немецкого ведомства Митко Мюллер.
Возможность отправки войск в Гренландию в случае поступления соответствующего запроса от Дании с целью увеличения издержек возможных действий США на острове предлагают рассмотреть в ЕС, сообщила ранее газета Politico со ссылкой на неназванного дипломата Евросоюза.
Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Пушков отреагировал на заявления Трампа о Гренландии
Вчера, 17:01
"Мне неизвестны какие-либо планы по размещению войск в Гренландии", - сказал Мюллер журналистам в ходе брифинга кабмина ФРГ.
Он отметил, что безопасность в Северной Атлантике и в Арктическом регионе будет рассматриваться в многостороннем порядке. В свою очередь, официальный представитель кабмина ФРГ Себастиан Хилле добавил, что дальнейшее укрепление безопасности в этом регионе в настоящее время обсуждается в рамках НАТО и Германия активно участвует в этой дискуссии.
В декабре 2025 года американский лидер Дональд Трамп объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри спецпосланником по Гренландии. Позднее губернатор подтвердил намерение Соединенных Штатов сделать остров своей частью. Глава датского МИД Ларс Лёкке Расмуссен тогда же указал, что крайне возмущен заявлениями нового спецпосланника США, в связи с чем вызовет посла Штатов в Копенгагене и потребует объяснений. Премьеры Дании и Гренландии Метте Фредериксен и Йенс-Фредерик Нильсен в совместном заявлении предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их общей территориальной целостности.
Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он указывал на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Бывший премьер Гренландии Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
Ранее замглавы администрации США Стивен Миллер в интервью CNN поставил под сомнение правомочность контроля Дании над Гренландией. После просьбы телеканала исключить военные действия для присоединения острова Миллер заявил, что его населяют 30 тысяч человек, поэтому такие действия бы не понадобились.
Супруга Миллера Кэти 4 января разместила в соцсети X изображение с картой Гренландии, окрашенной в цвета американского флага, с подписью "скоро" на фоне операции США в Венесуэле.
В ответ посол Дании в Вашингтоне Йеспер Мёллер Сёренсен напомнил, что Дания и США - близкие союзники. Он подчеркнул, что в Копенгагене ожидают полного уважения к территориальной целостности королевства Дания. Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен, комментируя изображение, заявил, что оно говорит о неуважении, подчеркнув, что никаких причин для паники нет.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
Город Нуук в Гренландии - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Нидерланды не видят проблемы в возможном приобретении Гренландии США
Вчера, 16:08
 
В миреГренландияДанияСШАСтивен МиллерДональд ТрампЛарс Лёкке РасмуссенЕвросоюзPoliticoНАТОУдары США по Венесуэле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала