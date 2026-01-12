Минобороны ФРГ неизвестно о планах по размещению войск в Гренландии

БЕРЛИН, 12 янв - РИА Новости. Минобороны ФРГ в настоящее время неизвестно о конкретных планах по размещению войск в Гренландии, заявил официальный представитель немецкого ведомства Митко Мюллер.

Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.