12:04 12.01.2026
Комитет Госдумы одобрил проект об продаже лекарств через передвижные аптеки
общество, россия, госдума рф, единая россия, лекарства
Общество, Россия, Госдума РФ, Единая Россия, Лекарства
Комитет Госдумы одобрил проект об продаже лекарств через передвижные аптеки

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал палате парламента принять в первом чтении законопроект о проведении эксперимента по розничной торговле лекарствами с помощью передвижных аптечных пунктов в сельской местности, где отсутствуют аптеки, передает корреспондент РИА Новости.
Документ был внесен в Думу группой депутатов ГД от фракции "Единая Россия" и сенаторами 17 декабря. Правительство РФ ранее поддержало данную инициативу.
В России расширили список жизненно необходимых лекарств
В России расширили список жизненно необходимых лекарств
24 декабря 2025, 15:40
Законопроектом предлагается провести в РФ с 1 июня 2026 года по 1 июня 2029 года эксперимент по розничной торговле лекарствами для медицинского применения передвижными аптечными пунктами в сельских населенных пунктах, в которых отсутствуют аптеки, медорганизации и индивидуальные предприниматели с лицензией на осуществление фармацевтической деятельности.
Документом определяется, что передвижной аптечный пункт - это структурное подразделение аптечной организации, осуществляющее розничную торговлю лекарственными препаратами для медицинского применения вне стационарного торгового объекта.
Подчеркивается, что в передвижных аптеках не будут продаваться лекарства, содержащие наркотические средства, психотропные и сильнодействующие вещества, а также радиофармацевтические и иммунобиологические лекарства.
Отмечается, что проведение эксперимента не повлечет закрытие существующих аптек, поскольку законом ограничивается торговля вне населенных пунктов и в тех населенных пунктах, в которых уже имеются аптеки, а также медицинские организации, имеющие лицензию на фармацевтическую деятельность, и их обособленные подразделения.
В тексте законопроекта уточняется, что включение региона в перечень субъектов РФ, в которых проводится эксперимент, будет осуществляться по распоряжению правительства РФ на основании ходатайства главы региона.
Правительство утвердило порядок субсидирования регионов редкими лекарствами
Правительство утвердило порядок субсидирования регионов редкими лекарствами
5 января, 10:15
 
ОбществоРоссияГосдума РФЕдиная РоссияЛекарства
 
 
