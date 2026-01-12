В Госдуму внесли проект о надбавке к пенсии на помощь и уход на дому

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесли на рассмотрение палаты парламента законопроект об увеличении надбавки к пенсии на уход до уровня МРОТ лицам, достигшим 80 лет, инвалидам первой группы, включая инвалидов с детства и в результате военной травмы, документ Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесли на рассмотрение палаты парламента законопроект об увеличении надбавки к пенсии на уход до уровня МРОТ лицам, достигшим 80 лет, инвалидам первой группы, включая инвалидов с детства и в результате военной травмы, документ доступен в думской электронной базе.

"Законопроектом предлагается установить, что гражданам, достигшим возраста 80 лет, а также инвалидам I группы, включая инвалидов с детства I группы и инвалидов вследствие военной травмы или заболевания, устанавливается надбавка на уход к их пенсиям в сумме равной минимальному размеру оплаты труда, установленному в соответствии с федеральным законом "О минимальном размере оплаты труда", - сказано в пояснительной записке.

Авторы инициативы подчеркивают, что законопроект не устанавливает дополнительных обязательных требований к лицам, осуществляющим уход за указанными категориями граждан, в части их трудоспособности или отсутствия занятости.

Как ранее рассказал РИА Новости Слуцкий , действующий размер надбавки, достигающий 1300 рублей, едва ли соответствует реалиям.

Он отмечал, что за эту сумму помогать бабушкам и дедушкам согласится разве что "мошенник или необразованный мигрант, в надежде войти в доверие к старикам, чтобы бесплатно проживать в чужой квартире, или вовсе, преступным способом заполучить эту жилплощадь".

Лидер ЛДПР подчеркивал, что каждый пенсионер, и тем более человек с инвалидностью, имеет право на помощь высококвалифицированного специалиста и должный уход, если такую поддержку по тем или иным причинам не в силах обеспечить дети и другие близкие родственники.