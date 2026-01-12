Рейтинг@Mail.ru
США, Турция, Египет и Катар обсудили мирный план по Газе, сообщил источник
США, Турция, Египет и Катар обсудили мирный план по Газе, сообщил источник
США, Турция, Египет и Катар обсудили мирный план по Газе, сообщил источник - РИА Новости, 12.01.2026
США, Турция, Египет и Катар обсудили мирный план по Газе, сообщил источник
Онлайн-встреча, посвященная второму этапу плана по сектору Газа, состоялась в понедельник, в ней приняли участие представители США, Турции, Египта и Катара,... РИА Новости, 12.01.2026
в мире, израиль, турция, сша, дональд трамп, хакан фидан, сергей лавров, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Израиль, Турция, США, Дональд Трамп, Хакан Фидан, Сергей Лавров, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта
США, Турция, Египет и Катар обсудили мирный план по Газе, сообщил источник

РИА Новости: Турция, США, Египет и Катар обсудили второй этап плана по Газе

АНКАРА, 12 янв - РИА Новости. Онлайн-встреча, посвященная второму этапу плана по сектору Газа, состоялась в понедельник, в ней приняли участие представители США, Турции, Египта и Катара, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД.
"Министр иностранных дел (Турции - ред.) Хакан Фидан принял участие в онлайн-встрече, посвященной подготовке второго этапа мирного плана для Газы, которая состоялась сегодня (12 января). В ходе встречи, которая стала продолжением встречи, состоявшейся в конце декабря в Майами, также приняли участие официальные лица из США, Египта и Катара", - сообщил собеседник агентства.
Сотрудник сил безопасности Израиля - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
WSJ: Израиль разработал план новой операции в Газе
11 января, 10:53
Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа вступило в силу 10 октября. Как заявил ранее РИА Новости представитель палестинского движения ХАМАС Гази Хамад, израильская армия свыше 900 раз нарушила режим прекращения огня. По данным местных властей, за этот период погибли почти 440 человек, более 1,2 тысячи получили ранения.
В середине ноября Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. В плане США по Газе предлагается временное международное управление сектором Газа и создание "совета мира" под председательством Трампа. Также предусматривается силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом. Пока данных о составе миротворческих сил нет. СМИ сообщали, что реализация второго этапа плана Трампа задерживается из-за позиции сторон и взаимных обвинений в нарушении условий прекращения огня. По информации телеканала Sky News Arabia, арабские страны, Турция, Израиль и США могут провести еще один саммит для начала реализации второго этапа соглашения по сектору Газа.
Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что дальнейшая реализация мирного плана Трампа по конфликту в секторе Газа под вопросом, учитывая заявления как Израиля, так и движения ХАМАС о нарушении условий этой инициативы.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
В миреИзраильТурцияСШАДональд ТрампХакан ФиданСергей ЛавровХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
