США, Турция, Египет и Катар обсудили мирный план по Газе, сообщил источник

АНКАРА, 12 янв - РИА Новости. Онлайн-встреча, посвященная второму этапу плана по сектору Газа, состоялась в понедельник, в ней приняли участие представители США, Турции, Египта и Катара, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД.