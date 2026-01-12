https://ria.ru/20260112/gaz-2067464536.html
"Газпром" впервые поставил в Китай больше газа, чем в Европу в 2025 году
"Газпром" в прошлом году впервые поставил в Китай по газопроводу "Сила Сибири" больше газа, чем в Европу; поставки в КНР составили 38,8 миллиарда кубометров,... РИА Новости, 12.01.2026
