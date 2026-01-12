Рейтинг@Mail.ru
"Газпром" впервые поставил в Китай больше газа, чем в Европу в 2025 году
21:16 12.01.2026 (обновлено: 21:18 12.01.2026)
"Газпром" впервые поставил в Китай больше газа, чем в Европу в 2025 году
2026-01-12T21:16:00+03:00
2026-01-12T21:18:00+03:00
экономика
китай
европа
турция
газпром
сила сибири — 2
РИА Новости
экономика, китай, европа, турция, газпром, сила сибири — 2
Экономика, Китай, Европа, Турция, Газпром, Сила Сибири — 2
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. "Газпром" в прошлом году впервые поставил в Китай по газопроводу "Сила Сибири" больше газа, чем в Европу; поставки в КНР составили 38,8 миллиарда кубометров, сообщила компания.
"В 2025 году "Газпром" впервые поставил в Китай больше газа, чем в Европу. По предварительным данным, в 2025 году "Газпром" поставил в Китай по газопроводу "Сила Сибири" 38,8 миллиарда кубических метров газа (на 24,8% выше показателя 2024 года)", - говорится в сообщении.
Таким образом, компания поставила в Китай больше трубопроводного газа, чем суммарно в страны европейского дальнего зарубежья, включая Турцию, уточняется там же.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
