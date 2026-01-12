Рейтинг@Mail.ru
В Европе заметно растут биржевые цены на газ
10:54 12.01.2026
В Европе заметно растут биржевые цены на газ
В Европе заметно растут биржевые цены на газ
Биржевые цены на газ в Европе с началом новой недели растут на 2,6% к расчетной цене пятницы, чуть превышая уровень в 350 долларов за тысячу кубометров
2026-01-12T10:54:00+03:00
2026-01-12T10:54:00+03:00
Экономика, Европа, Нидерланды
В Европе заметно растут биржевые цены на газ

Биржевые цены на газ в Европе растут на 2,6% к расчетной цене пятницы

Манометр на объекте высокогорной газокомпрессорной станции
Манометр на объекте высокогорной газокомпрессорной станции
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Манометр на объекте высокогорной газокомпрессорной станции. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе с началом новой недели растут на 2,6% к расчетной цене пятницы, чуть превышая уровень в 350 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Февральские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 349,8 доллара (+2,4%). А по состоянию на 10.08 мск их стоимость составляет 350,5 доллара (+2,6%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 341,6 доллара за тысячу кубометров.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Exxon может остаться без венесуэльской нефти, предупредил Трамп
Вчера, 05:58
Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже немного превысила 420 долларов, что почти на 9% больше, чем было годом ранее.
Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах – таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. А исторического рекорда в 3 892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
ЕС нарастил импорт газа после двух лет его сокращения
9 января, 16:05
 
Экономика Европа Нидерланды
 
 
