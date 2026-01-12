https://ria.ru/20260112/fsb-2067317070.html
ФСБ сорвала теракт на железнодорожном мосту в Пермском крае
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. В Пермском крае предотвратили теракт, который украинские спецслужбы планировали устроить на железнодорожном мосту, сообщил ЦОС ФСБ.
"Федеральной службой безопасности при силовой поддержке Росгвардии
предотвращен террористический акт, планировавшийся украинскими спецслужбами на Чусовском железнодорожном мосту Свердловской железной дороги
. В городе Чусовой задержан гражданин России
1972 года рождения", — говорится в заявлении.
По полученным данным, мужчина попал под влияние телефонных мошенников в Telegram и перевел 350 тысяч рублей на "безопасные счета". С ним связались злоумышленники, представившиеся сотрудниками силовых структур и спецслужб, и попросили оказать содействие в возврате денег. Для этого задержанный изготовил СВУ, которое должен был использовать для совершения теракта якобы в рамках проверки антитеррористической защиты объектов транспортной инфраструктуры.
По адресу проживания преступника изъяли десять килограммов взрывчатых веществ, компоненты для изготовления взрывных устройств, а также веб-камеры, предназначавшиеся для наблюдения за железнодорожным мостом.
Возбуждено уголовное дело по статьям о теракте и незаконном изготовлении взрывчатых веществ или устройств. По совокупности преступлений злоумышленнику грозит пожизненный срок.