Глава ФРС США заявил, что минюст угрожает ему уголовным обвинением
Глава ФРС США заявил, что минюст угрожает ему уголовным обвинением - РИА Новости, 12.01.2026
Глава ФРС США заявил, что минюст угрожает ему уголовным обвинением
Глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл заявил, что минюст США угрожает ему уголовным обвинением, и связал ситуацию с давлением Белого дома.
ВАШИНГТОН, 12 янв — РИА Новости. Глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл заявил, что минюст США угрожает ему уголовным обвинением, и связал ситуацию с давлением Белого дома.
«
"В пятницу Министерство юстиции вручило Федеральной резервной системе повестки большого жюри, пригрозив уголовным обвинением в связи с моими показаниями перед банковским комитетом Сената в июне прошлого года. Эти показания, в частности, касались многолетнего проекта по реконструкции исторических зданий ФРС
", — сказал Пауэлл
в обнародованном видео.
Такие угрозы он связал с давлением администрации президента США Дональда Трампа
из-за установленных ФРС процентных ставок, которые, по словам Пауэлла, "отвечают общественным интересам", а не соответствуют "предпочтениям президента".
Сам Трамп заявил, что ему ничего неизвестно об угрозе уголовного преследования Пауэлла.
"Я ничего об этом не знаю, но он определенно не очень хорош в ФРС и не очень хорош в строительстве зданий", – цитирует президента США NBC
.
Полномочия нынешнего главы ФРС Джерома Пауэлла завершаются в мае 2026 года. Президент США Дональд Трамп называет его "запоздавшим" за слишком медленное снижение ставок, а также требовал уйти в отставку. Вместе с тем хозяин Белого дома не стал увольнять его, поскольку, как считают эксперты, такой шаг плохо сказался бы на доверии к монетарной политике правительства и независимости ФРС.