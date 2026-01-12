Глава ФРС США заявил, что минюст угрожает ему уголовным обвинением

Полномочия нынешнего главы ФРС Джерома Пауэлла завершаются в мае 2026 года. Президент США Дональд Трамп называет его "запоздавшим" за слишком медленное снижение ставок, а также требовал уйти в отставку. Вместе с тем хозяин Белого дома не стал увольнять его, поскольку, как считают эксперты, такой шаг плохо сказался бы на доверии к монетарной политике правительства и независимости ФРС.