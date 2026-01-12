Рейтинг@Mail.ru
Глава ФРС США заявил, что минюст угрожает ему уголовным обвинением
04:20 12.01.2026 (обновлено: 07:25 12.01.2026)
Глава ФРС США заявил, что минюст угрожает ему уголовным обвинением
Глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл заявил, что минюст США угрожает ему уголовным обвинением, и связал ситуацию с давлением Белого дома.
в мире
сша
джером пауэлл
дональд трамп
федеральная резервная система сша
сша
Новости
ru-RU
в мире, сша, джером пауэлл, дональд трамп, федеральная резервная система сша
В мире, США, Джером Пауэлл, Дональд Трамп, Федеральная резервная система США
ВАШИНГТОН, 12 янв — РИА Новости. Глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл заявил, что минюст США угрожает ему уголовным обвинением, и связал ситуацию с давлением Белого дома.
«
"В пятницу Министерство юстиции вручило Федеральной резервной системе повестки большого жюри, пригрозив уголовным обвинением в связи с моими показаниями перед банковским комитетом Сената в июне прошлого года. Эти показания, в частности, касались многолетнего проекта по реконструкции исторических зданий ФРС", — сказал Пауэлл в обнародованном видео.
Торги на Нью-йоркской фондовой бирже - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
"Будет падать": Уолл-стрит подписала доллару приговор
8 января, 08:00
Такие угрозы он связал с давлением администрации президента США Дональда Трампа из-за установленных ФРС процентных ставок, которые, по словам Пауэлла, "отвечают общественным интересам", а не соответствуют "предпочтениям президента".
Сам Трамп заявил, что ему ничего неизвестно об угрозе уголовного преследования Пауэлла.
"Я ничего об этом не знаю, но он определенно не очень хорош в ФРС и не очень хорош в строительстве зданий", – цитирует президента США NBC.
Полномочия нынешнего главы ФРС Джерома Пауэлла завершаются в мае 2026 года. Президент США Дональд Трамп называет его "запоздавшим" за слишком медленное снижение ставок, а также требовал уйти в отставку. Вместе с тем хозяин Белого дома не стал увольнять его, поскольку, как считают эксперты, такой шаг плохо сказался бы на доверии к монетарной политике правительства и независимости ФРС.
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Трамп рассказал, что должен будет сделать новый глава ФРС
23 декабря 2025, 21:08
 
Обсуждения
Заголовок открываемого материала