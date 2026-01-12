Французского депутата от партии Ле Пен ранили в голову, пишут СМИ

ПАРИЖ, 12 янв – РИА Новости. Французская полиция обнаружила депутата от правой партии "Национальное объединение" Антуана Вильдье на улице города Везуль на востоке страны с ранением головы, сообщает в понедельник издание Французская полиция обнаружила депутата от правой партии "Национальное объединение" Антуана Вильдье на улице города Везуль на востоке страны с ранением головы, сообщает в понедельник издание Parisien со ссылкой на источники в полиции.

"Антуан Вильдье, депутат "Национального объединения" от первого округа Верхней Соны (департамента на востоке Франции – ред.) с 2022 года, был обнаружен с ранением головы ранним утром в воскресенье на улице города Везуль, недалеко от его места жительства. Согласно полицейским источникам, у 36-летнего (Вильдье – ред.) была кровоточащая рана на уровне макушки", - говорится в материале.

На момент обнаружения Вильдье выглядел взволнованным и, как пишет Parisien, казалось, страдал от галлюцинаций. Для того, чтобы доставить бывшего боксера и двукратного чемпиона мира по MMA в больницу, потребовалось несколько полицейских. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Французские правоохранители проводят расследование этого случая, однако на данный момент нет никаких улик, которые позволили бы определить происхождение травмы. Когда депутат пришел в себя, он рассказал, что в последние дни он страдал от личных проблем и принимал медикаменты, говорится в материале.

Правоохранители также опросили несколько человек из окружения пострадавшего депутата, включая его жену. Она рассказала, что на прошлой неделе между ней и ее супругом произошла ссора. Она получила травму предплечья, однако не подавала на это жалобу, сообщает Parisien.