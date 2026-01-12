Рейтинг@Mail.ru
Французского депутата от партии Ле Пен ранили в голову, пишут СМИ
12:26 12.01.2026 (обновлено: 12:50 12.01.2026)
Французского депутата от партии Ле Пен ранили в голову, пишут СМИ
Французского депутата от партии Ле Пен ранили в голову, пишут СМИ
Французская полиция обнаружила депутата от правой партии "Национальное объединение" Антуана Вильдье на улице города Везуль на востоке страны с ранением головы,... РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T12:26:00+03:00
2026-01-12T12:50:00+03:00
Французского депутата от партии Ле Пен ранили в голову, пишут СМИ

Parisien: французского депутата от партии Ле Пен ранили в голову

Полиция Франции
Полиция Франции
Полиция Франции. Архивное фото
Полиция Франции. Архивное фото
ПАРИЖ, 12 янв – РИА Новости. Французская полиция обнаружила депутата от правой партии "Национальное объединение" Антуана Вильдье на улице города Везуль на востоке страны с ранением головы, сообщает в понедельник издание Parisien со ссылкой на источники в полиции.
"Антуан Вильдье, депутат "Национального объединения" от первого округа Верхней Соны (департамента на востоке Франции – ред.) с 2022 года, был обнаружен с ранением головы ранним утром в воскресенье на улице города Везуль, недалеко от его места жительства. Согласно полицейским источникам, у 36-летнего (Вильдье – ред.) была кровоточащая рана на уровне макушки", - говорится в материале.
Марин Ле Пен обвинила Макрона в попытке управлять информацией
2 декабря 2025, 13:19
Марин Ле Пен обвинила Макрона в попытке управлять информацией
2 декабря 2025, 13:19
На момент обнаружения Вильдье выглядел взволнованным и, как пишет Parisien, казалось, страдал от галлюцинаций. Для того, чтобы доставить бывшего боксера и двукратного чемпиона мира по MMA в больницу, потребовалось несколько полицейских. Сейчас его жизни ничего не угрожает.
Французские правоохранители проводят расследование этого случая, однако на данный момент нет никаких улик, которые позволили бы определить происхождение травмы. Когда депутат пришел в себя, он рассказал, что в последние дни он страдал от личных проблем и принимал медикаменты, говорится в материале.
Правоохранители также опросили несколько человек из окружения пострадавшего депутата, включая его жену. Она рассказала, что на прошлой неделе между ней и ее супругом произошла ссора. Она получила травму предплечья, однако не подавала на это жалобу, сообщает Parisien.
Прокуратура города Везуль постановила в ближайшие дни снова провести опрос Вильдье, в рамках которого депутату предстоит рассказать о возможном насилии по отношению к нему или его жене, говорится в материале.
Жордан Барделла - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Ле Пен заявила, что лидер ее партии мог бы выиграть выборы президента
28 декабря 2025, 17:57
 
