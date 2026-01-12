СМИ сообщили о шести лыжниках, погибших из-за схода лавин во Франции

"Риск лавин в альпийских и пиренейских массивах оценивается в понедельник, 12 января, как "значительный" и "высокий" после того как на выходных шесть лыжников, катавшихся за пределами лыжных трасс, погибли из-за схода снега в (департаментах – ред.) Савойя и Верхняя Савойя", - говорится в материале.