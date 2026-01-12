https://ria.ru/20260112/frantsija-2067325748.html
СМИ сообщили о шести лыжниках, погибших из-за схода лавин во Франции
СМИ сообщили о шести лыжниках, погибших из-за схода лавин во Франции - РИА Новости, 12.01.2026
СМИ сообщили о шести лыжниках, погибших из-за схода лавин во Франции
Число лыжников, погибших в результате схода лавин на востоке Франции, увеличилось до шести, риски новых снежных обвалов сохраняются, передает в понедельник... РИА Новости, 12.01.2026
ПАРИЖ, 12 янв – РИА Новости. Число лыжников, погибших в результате схода лавин на востоке Франции, увеличилось до шести, риски новых снежных обвалов сохраняются, передает в понедельник телеканал BFMTV.
До этого телеканал сообщал о трех погибших.
"Риск лавин в альпийских и пиренейских массивах оценивается в понедельник, 12 января, как "значительный" и "высокий" после того как на выходных шесть лыжников, катавшихся за пределами лыжных трасс, погибли из-за схода снега в (департаментах – ред.) Савойя и Верхняя Савойя", - говорится в материале.
После циклона "Горетти" власти ряда департаментов Франции
предупредили о высоком риске схода лавин – на уровне четырех баллов по пятибалльной шкале.