Рейтинг@Mail.ru
СМИ сообщили о шести лыжниках, погибших из-за схода лавин во Франции - РИА Новости, 12.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:39 12.01.2026
https://ria.ru/20260112/frantsija-2067325748.html
СМИ сообщили о шести лыжниках, погибших из-за схода лавин во Франции
СМИ сообщили о шести лыжниках, погибших из-за схода лавин во Франции - РИА Новости, 12.01.2026
СМИ сообщили о шести лыжниках, погибших из-за схода лавин во Франции
Число лыжников, погибших в результате схода лавин на востоке Франции, увеличилось до шести, риски новых снежных обвалов сохраняются, передает в понедельник... РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T10:39:00+03:00
2026-01-12T10:39:00+03:00
в мире
франция
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155145/66/1551456624_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4bfcd452d73047bfc6f13ce42ff80fb5.jpg
https://ria.ru/20260112/sijjarto-2067325617.html
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155145/66/1551456624_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_0e48219371d0a1f9d95819a297c24c00.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, новый год
В мире, Франция, Новый год
СМИ сообщили о шести лыжниках, погибших из-за схода лавин во Франции

BFMTV сообщил о шести погибших из-за схода лавин на востоке Франции лыжниках

© Pixabay / SimonСход лавины
Сход лавины - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© Pixabay / Simon
Сход лавины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПАРИЖ, 12 янв – РИА Новости. Число лыжников, погибших в результате схода лавин на востоке Франции, увеличилось до шести, риски новых снежных обвалов сохраняются, передает в понедельник телеканал BFMTV.
До этого телеканал сообщал о трех погибших.
"Риск лавин в альпийских и пиренейских массивах оценивается в понедельник, 12 января, как "значительный" и "высокий" после того как на выходных шесть лыжников, катавшихся за пределами лыжных трасс, погибли из-за схода снега в (департаментах – ред.) Савойя и Верхняя Савойя", - говорится в материале.
После циклона "Горетти" власти ряда департаментов Франции предупредили о высоком риске схода лавин – на уровне четырех баллов по пятибалльной шкале.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Холодная зима поставила Западную Европу на колени, заявил Сийярто
Вчера, 10:38
 
В миреФранцияНовый год
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала