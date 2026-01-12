Рейтинг@Mail.ru
Последний фильм Кеосаяна в день его рождения посмотрели миллионы человек
Культура
Культура
 
19:04 12.01.2026 (обновлено: 19:28 12.01.2026)
Последний фильм Кеосаяна в день его рождения посмотрели миллионы человек
Последний фильм Кеосаяна в день его рождения посмотрели миллионы человек - РИА Новости, 12.01.2026
Последний фильм Кеосаяна в день его рождения посмотрели миллионы человек
Более десяти миллионов человек посмотрели последний фильм Тиграна Кеосаяна "Семь дней Петра Семеныча" на телеканале "Россия 1" в день 60-летия режиссера 4... РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T19:04:00+03:00
2026-01-12T19:28:00+03:00
краснодарский край
москва
тигран кеосаян
маргарита симоньян
вгик
культура
краснодарский край
москва
краснодарский край, москва, тигран кеосаян, маргарита симоньян, вгик
Краснодарский край, Москва, Тигран Кеосаян, Маргарита Симоньян, ВГИК, Культура
Последний фильм Кеосаяна в день его рождения посмотрели миллионы человек

Симоньян: 10 млн человек посмотрели последний фильм Кеосаяна в день его рождения

© Студия 8 рядов (2025)Кадр из фильма "Семь дней Петра Семеныча"
Кадр из фильма Семь дней Петра Семеныча - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© Студия 8 рядов (2025)
Кадр из фильма "Семь дней Петра Семеныча". Архивное фото
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Более десяти миллионов человек посмотрели последний фильм Тиграна Кеосаяна "Семь дней Петра Семеныча" на телеканале "Россия 1" в день 60-летия режиссера 4 января, сообщила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
«

"Больше десяти миллионов человек посмотрели последний фильм Тиграна "Семь дней Петра Семеныча", который телеканал "Россия" показывал в день его 60-летия. Я думаю, что он тоже смотрел и радовался", — написала Симоньян в своем Telegram-канале "Маргарита Симоньян из дома".

Тигран Кеосаян - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Стиль, сатира, ностальгия: как Тигран Кеосаян изменил кино и телевидение
4 января, 08:00
Тигран Кеосаян скончался 26 октября 2025 года. Четвертого января ему могло бы исполниться 60 лет.
Сценарий последнего фильма Кеосаяна был написан по мотивам рассказа Симоньян из сборника "Водоворот". По ее словам, Кеосаян очень полюбил этот рассказ и хотел снять по нему фильм, чтобы передать любимую ими обоими "адлеровскую атмосферу", — действие картины разворачивается в Краснодарском крае.
Тигран Кеосаян родился 4 января 1966 года в Москве в семье, тесно связанной с кинематографом. Окончил режиссерский факультет ВГИКа. В 1999-м Кеосаян снял фильм "Президент и его внучка", который получил специальный приз жюри фестиваля "Кинотавр-2001". В его фильмографии также картины "Мужская работа", "Ландыш серебристый", "Ялта-45", "Три товарища", "Заяц над бездной", "Мираж".
Режиссер Тигран Кеосаян - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Кино для Кеосаяна было настоящей жизнью, рассказала Симоньян
4 января, 14:17
 
КультураКраснодарский крайМоскваТигран КеосаянМаргарита СимоньянВГИК
 
 
