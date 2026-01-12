ФАС выдала предупреждение оператору вывоза бытового мусора в Подмосковье

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение оператору обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Московской области, сообщили в ведомстве.
"ФАС выдала предупреждение оператору по обращению с ТКО в Московской области. ООО "Рузский РО" необходимо устранить признаки нарушения Закона о защите конкуренции. Ранее в ведомство обратилось ТСЖ "Никологорское" с жалобой на действия регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, выразившиеся в установлении завышенных счетов на оплату услуг", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в ходе проверки ведомство установило, что ООО "Рузский РО" учитывал объемы вывозимых отходов исходя из количества вывезенных контейнеров, даже если они были не до конца заполнены. Товарищество собственников жилья неоднократно направляло акты сверки и разногласия к счетам на оплату услуги с требованием сократить рассчитанный объем отходов, однако оператор их игнорировал.
По мнению ведомства, такие действия организации можно классифицировать как навязывание невыгодных условий договора на оказание услуг.
"Служба предупредила ООО "Рузский РО" о необходимости надлежащим образом рассмотреть обращения ТСЖ с учетом недопустимости экономически и технологически необоснованного отказа от корректировки объемов. Срок исполнения предупреждения – 15 дней с момента получения. В случае его неисполнения ФАС России возбудит дело о нарушении антимонопольного законодательства", - добавляется в сообщении.
