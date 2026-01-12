ФАС выдала предупреждение оператору вывоза бытового мусора в Подмосковье

Уточняется, что в ходе проверки ведомство установило, что ООО "Рузский РО" учитывал объемы вывозимых отходов исходя из количества вывезенных контейнеров, даже если они были не до конца заполнены. Товарищество собственников жилья неоднократно направляло акты сверки и разногласия к счетам на оплату услуги с требованием сократить рассчитанный объем отходов, однако оператор их игнорировал.