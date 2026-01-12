https://ria.ru/20260112/evrosoyuz-2067319723.html
Экс-глава МИД Украины сравнил Евросоюз с ребенком, играющим в Lego
Экс-глава МИД Украины сравнил Евросоюз с ребенком, играющим в Lego - РИА Новости, 12.01.2026
Экс-глава МИД Украины сравнил Евросоюз с ребенком, играющим в Lego
Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сравнил Европейский союз с ребенком, играющим в Lego. РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T10:11:00+03:00
2026-01-12T10:11:00+03:00
2026-01-12T10:11:00+03:00
в мире
украина
венгрия
дмитрий кулеба
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1937987173_0:125:3072:1853_1920x0_80_0_0_bdf9387db58c52b79fcb23212bcf54ed.jpg
https://ria.ru/20260111/es-2067244567.html
украина
венгрия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1937987173_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_d433ac1e85be83bb4294fc6c448f1721.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, венгрия, дмитрий кулеба, евросоюз
В мире, Украина, Венгрия, Дмитрий Кулеба, Евросоюз
Экс-глава МИД Украины сравнил Евросоюз с ребенком, играющим в Lego
Кулеба сравнил ЕС с играющим в Lego ребенком