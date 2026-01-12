Рейтинг@Mail.ru
Экс-глава МИД Украины сравнил Евросоюз с ребенком, играющим в Lego
10:11 12.01.2026
Экс-глава МИД Украины сравнил Евросоюз с ребенком, играющим в Lego
Экс-глава МИД Украины сравнил Евросоюз с ребенком, играющим в Lego
Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сравнил Европейский союз с ребенком, играющим в Lego.
"Они прикольные в том, как они сами себе радуются, когда им что-то удается. Это как ребенок, который собрал Lego: детский восторг - "Мы это сделали, класс, мы такие молодцы". Им так редко что-то удается, что, когда они делают что-то большое, прямо не могут этому нарадоваться", - сказал Кулеба в интервью изданию "Украинская правда".
Он привел это сравнение в связи с тем, что ЕС смог выделить Украине 90 миллиардов евро на два года, несмотря на то, что Венгрия накладывала вето "на ведение переговоров с Украиной о вступлении в союз".
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
Евросоюз не может предложить ничего, кроме ненависти к России, заявил Фицо
