В Еврокомиссии признали необходимость ведения переговоров с Россией - РИА Новости, 12.01.2026
15:10 12.01.2026 (обновлено: 15:23 12.01.2026)
https://ria.ru/20260112/evropa-2067388750.html
В Еврокомиссии признали необходимость ведения переговоров с Россией
В Еврокомиссии признали необходимость ведения переговоров с Россией

БРЮССЕЛЬ, 12 янв - РИА Новости. ЕС "в какой-то момент" придется вести переговоры с властями России, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Паула Пиньо, комментируя слова итальянского премьера Джорджи Мелони о необходимости "говорить с Россией".
"Очевидно, что в какой-то момент нам придется вести переговоры и с президентом (России Владимиром) Путиным", - сказала она.
При этом представитель ЕК отметила, что "мы еще не на этом уровне".
Британские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
"Главная проблема". В США забили тревогу из-за плана ЕС против России
11 января, 15:00
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
