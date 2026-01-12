https://ria.ru/20260112/evropa-2067388750.html
В Еврокомиссии признали необходимость ведения переговоров с Россией
В Еврокомиссии признали необходимость ведения переговоров с Россией
В Еврокомиссии признали необходимость ведения переговоров с Россией
ЕС "в какой-то момент" придется вести переговоры с властями России, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Паула Пиньо, комментируя слова... РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T15:10:00+03:00
2026-01-12T15:10:00+03:00
2026-01-12T15:23:00+03:00
в мире
россия
европа
еврокомиссия
брюссель
джорджа мелони
евросоюз
россия
европа
брюссель
В Еврокомиссии признали необходимость ведения переговоров с Россией
В ЕК признали, что Европе в какой-то момент придется вести переговоры с Россией