В Еврокомиссии признали необходимость ведения переговоров с Россией

БРЮССЕЛЬ, 12 янв - РИА Новости. ЕС "в какой-то момент" придется вести переговоры с властями России, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Паула Пиньо, комментируя слова итальянского премьера Джорджи Мелони о необходимости "говорить с Россией".