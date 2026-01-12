Франция и Британия завуалированно объявляют войну России, заявил Сийярто

БУДАПЕШТ, 12 янв - РИА Новости. Франция и Великобритания, говоря о возможной отправке на Украину европейских войск, фактически завуалированно объявляют войну России, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.