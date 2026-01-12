Рейтинг@Mail.ru
10:53 12.01.2026
Франция и Британия завуалированно объявляют войну России, заявил Сийярто
Франция и Британия завуалированно объявляют войну России, заявил Сийярто
в мире, россия, франция, великобритания, петер сийярто, нато
В мире, Россия, Франция, Великобритания, Петер Сийярто, НАТО
Франция и Британия завуалированно объявляют войну России, заявил Сийярто

Сийярто: Лондон и Париж объявляют войну РФ, говоря об отправке войск на Украину

БУДАПЕШТ, 12 янв - РИА Новости. Франция и Великобритания, говоря о возможной отправке на Украину европейских войск, фактически завуалированно объявляют войну России, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Две европейские ядерные державы, Франция и Великобритания, объявили о начале войны. Потому что их заявление, конечно, очень хитрое и сформулированное дипломатическим языком, о том, что они отправляют солдат на Украину, означает не что иное, как то, что они фактически начинают войну", - сказал Сийярто в эфире программы "Час правды".
По его словам, решение британского и французского правительств "фактически несет в себе критический риск прямого конфликта между НАТО и Россией, а если произойдет прямое столкновение между НАТО и Россией, это будет означать не что иное, как третью мировую войну".
Министр также подчеркнул, что Венгрия должна остаться в стороне от конфликта и не позволить Европе втянуть ее туда.
"Достигать Москвы". В Британии узнали о новом оружии для Киева
11 января, 16:16
 
Заголовок открываемого материала