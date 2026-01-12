Европа пока не может преодолеть зависимость от спутников США, пишут СМИ

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Европе потребуется по меньшей мере 2-3 года, чтобы получить свои средства слежения из космоса и тем самым ослабить зависимость от США, поэтому в ближайшее время она не сможет избежать шантажа или утаивания информации со стороны Вашингтона, пишет портал Euractiv со ссылкой на экспертов.
На прошлой неделе британская газета Financial Times сообщала, что американские военные будут отвечать за высокотехнологичную систему мониторинга линии прекращения огня на Украине для выявления возможных нарушений.
"Европейцам и украинцам придется полагаться на спутниковые изображения... которые могут предоставить только США... С учетом этих реалий европейцы вкладывают деньги в спутники для получения разведданных... Европейский потенциал, который заменит американский, появится, возможно, в течение двух или трех лет", - говорится в публикации, которая ссылается на основателя аналитической компании TerraWatch Space Аравинда Равичандрана.
Как полагают эксперты, в такой ситуации будет невозможно избежать шантажа или утаивания информации со стороны Штатов. По мнению Равичандрана, спутниковые изображения будут использоваться в качестве рычага геополитического влияния.
Впрочем, профессор Бледин Боуэн из университета Дарема считает, что технологии все равно не могут заменить присутствия войск, подобные надежды западных стран он называет фантазией.
