Европа пока не может преодолеть зависимость от спутников США, пишут СМИ - РИА Новости, 12.01.2026
10:13 12.01.2026
Европа пока не может преодолеть зависимость от спутников США, пишут СМИ
Европе потребуется по меньшей мере 2-3 года, чтобы получить свои средства слежения из космоса и тем самым ослабить зависимость от США
Новости
Euractiv: Европе потребуется 3 года, чтобы ослабить зависимость от спутников США

© NASA / Earth Observatory/Robert SimmonКосмический снимок Земли
Космический снимок Земли - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© NASA / Earth Observatory/Robert Simmon
Космический снимок Земли. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Европе потребуется по меньшей мере 2-3 года, чтобы получить свои средства слежения из космоса и тем самым ослабить зависимость от США, поэтому в ближайшее время она не сможет избежать шантажа или утаивания информации со стороны Вашингтона, пишет портал Euractiv со ссылкой на экспертов.
На прошлой неделе британская газета Financial Times сообщала, что американские военные будут отвечать за высокотехнологичную систему мониторинга линии прекращения огня на Украине для выявления возможных нарушений.
Яхта возле айсберга в Гренландии - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
Европа может уступить Гренландию США, заявил китайский эксперт
11 января, 16:41
11 января, 16:41
"Европейцам и украинцам придется полагаться на спутниковые изображения... которые могут предоставить только США... С учетом этих реалий европейцы вкладывают деньги в спутники для получения разведданных... Европейский потенциал, который заменит американский, появится, возможно, в течение двух или трех лет", - говорится в публикации, которая ссылается на основателя аналитической компании TerraWatch Space Аравинда Равичандрана.
Как полагают эксперты, в такой ситуации будет невозможно избежать шантажа или утаивания информации со стороны Штатов. По мнению Равичандрана, спутниковые изображения будут использоваться в качестве рычага геополитического влияния.
Впрочем, профессор Бледин Боуэн из университета Дарема считает, что технологии все равно не могут заменить присутствия войск, подобные надежды западных стран он называет фантазией.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Макрон подает пример всей Европе
Вчера, 08:00
Вчера, 08:00
 
