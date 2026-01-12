Эстонские военные не могут отрабатывать навыки в стрельбе, пишет ERR

По оценке эстонского Государственного центра оборонных инвестиций (RKIK), силы обороны Эстонии испытывают нехватку в стрелковых тирах, большая часть таких тиров RKIK в настоящее время расположена на полигонах, то есть на удалении от воинских частей. Открытые стрелковые тиры, находящиеся непосредственно рядом с частями, сейчас есть только в городах Йыхви и Тапа.