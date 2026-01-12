https://ria.ru/20260112/estoniya-2067341206.html
Эстонские военные не могут отрабатывать навыки в стрельбе, пишет ERR
Военнослужащие вооружённых сил Эстонии не имеют возможности отрабатывать навыки стрельбы из-за нехватки тиров, сообщает телерадиокомпания ERR. РИА Новости, 12.01.2026
ERR: ВС Эстонии не могут отрабатывать навыки стрельбы из-за нехватки тиров
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Военнослужащие вооружённых сил Эстонии не имеют возможности отрабатывать навыки стрельбы из-за нехватки тиров, сообщает телерадиокомпания ERR.
"Возможностей для отработки навыков стрельбы нет ни у военнослужащих сил обороны... ни у обычных людей. Представители оборонной сферы признают в один голос, что мест для отработки навыков стрельбы в Эстонии
слишком мало", - говорится в публикации на сайте ERR.
По оценке эстонского Государственного центра оборонных инвестиций (RKIK), силы обороны Эстонии испытывают нехватку в стрелковых тирах, большая часть таких тиров RKIK в настоящее время расположена на полигонах, то есть на удалении от воинских частей. Открытые стрелковые тиры, находящиеся непосредственно рядом с частями, сейчас есть только в городах Йыхви и Тапа.
"Строительство открытых стрелковых тиров в ближайшие годы не планируется", – рассказал глава отдела полигонов RKIK Элари Кальмару, отметив, что все упирается в деньги. Строительство одного тира может стоить сотни тысяч евро.
Помимо ВС Эстонии, нехватку в тирах испытывают также департамент полиции и погранохраны (PPA), а также эстонские добровольные военизированные формирования "Кайтселийт".
Телерадиокомпания добавляет, что "Кайтселийт" планирует с 2026 по 2029 год инвестировать в тиры до 5 миллионов евро, однако эти средства в основном пойдут на расширение уже существующих тиров, а не на строительство новых. Кроме того, "Кайтселийт" планирует построить при поддержки МВД крытый тир для стрельбы из пистолета в городе Пярну
