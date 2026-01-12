Рейтинг@Mail.ru
11:38 12.01.2026
Эстонские военные не могут отрабатывать навыки в стрельбе, пишет ERR

ERR: ВС Эстонии не могут отрабатывать навыки стрельбы из-за нехватки тиров

CC BY-SA 2.0 / NATO / SSgt Dan Bardsley / Exercise SIILСолдаты эстонской армии во время учений Siil-2018
Солдаты эстонской армии во время учений Siil-2018 - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
CC BY-SA 2.0 / NATO / SSgt Dan Bardsley / Exercise SIIL
Солдаты эстонской армии во время учений Siil-2018. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Военнослужащие вооружённых сил Эстонии не имеют возможности отрабатывать навыки стрельбы из-за нехватки тиров, сообщает телерадиокомпания ERR.
"Возможностей для отработки навыков стрельбы нет ни у военнослужащих сил обороны... ни у обычных людей. Представители оборонной сферы признают в один голос, что мест для отработки навыков стрельбы в Эстонии слишком мало", - говорится в публикации на сайте ERR.
Флаг на здании посольства Эстонии - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Эстония планирует построить забор на границе с Россией к концу 2027 года
7 января, 12:06
По оценке эстонского Государственного центра оборонных инвестиций (RKIK), силы обороны Эстонии испытывают нехватку в стрелковых тирах, большая часть таких тиров RKIK в настоящее время расположена на полигонах, то есть на удалении от воинских частей. Открытые стрелковые тиры, находящиеся непосредственно рядом с частями, сейчас есть только в городах Йыхви и Тапа.
"Строительство открытых стрелковых тиров в ближайшие годы не планируется", – рассказал глава отдела полигонов RKIK Элари Кальмару, отметив, что все упирается в деньги. Строительство одного тира может стоить сотни тысяч евро.
Помимо ВС Эстонии, нехватку в тирах испытывают также департамент полиции и погранохраны (PPA), а также эстонские добровольные военизированные формирования "Кайтселийт".
Телерадиокомпания добавляет, что "Кайтселийт" планирует с 2026 по 2029 год инвестировать в тиры до 5 миллионов евро, однако эти средства в основном пойдут на расширение уже существующих тиров, а не на строительство новых. Кроме того, "Кайтселийт" планирует построить при поддержки МВД крытый тир для стрельбы из пистолета в городе Пярну.
ВС Эстонии - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
В Эстонии планируют увеличить срочную службу до одного года, сообщают СМИ
11 декабря 2025, 15:08
 
