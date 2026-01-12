Рейтинг@Mail.ru
Эстония запретила въезд более чем 260 российским военным - РИА Новости, 12.01.2026
11:25 12.01.2026
Эстония запретила въезд более чем 260 российским военным
Эстония запретила въезд более чем 260 российским военным, участникам спецоперации на Украине, заявил глава МИД прибалтийской республики Маргус Цахкна.
Эстония запретила въезд более чем 260 российским военным

Власти Эстонии запретили въезд более чем 260 участникам спецоперации

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Эстония запретила въезд более чем 260 российским военным, участникам спецоперации на Украине, заявил глава МИД прибалтийской республики Маргус Цахкна.
"Эстония ввела запрет на въезд первым 261 российским военным... и это только начало", - написал Цахкна в соцсети X, посоветовав другим странам шенгенской зоны поступить так же.
В середине сентября 2024 года на сессии Совета ООН по правам человека представитель дипмиссии РФ в Женеве Гузаль Хусанова заявила, что ситуация в области прав человека ухудшается во многих западных странах, усиливается дискриминация. Она добавила, что на Западе усиливаются исламофобия, антисемитизм, нацизм, процветает откровенная русофобия, а также продолжается процесс насильственного выдворения русскоязычных жителей из Латвии, Литвы и Эстонии.
В декабре 2023 года президент РФ Владимир Путин отметил, что в странах Балтии, где русофобия была распространена задолго до начала специальной военной операции России на Украине, воспользовались сложившейся ситуацией, чтобы попытаться решить внутриполитические задачи.
