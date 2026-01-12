МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Эстония запретила въезд более чем 260 российским военным, участникам спецоперации на Украине, заявил глава МИД прибалтийской республики Маргус Цахкна.
"Эстония ввела запрет на въезд первым 261 российским военным... и это только начало", - написал Цахкна в соцсети X, посоветовав другим странам шенгенской зоны поступить так же.
В середине сентября 2024 года на сессии Совета ООН по правам человека представитель дипмиссии РФ в Женеве Гузаль Хусанова заявила, что ситуация в области прав человека ухудшается во многих западных странах, усиливается дискриминация. Она добавила, что на Западе усиливаются исламофобия, антисемитизм, нацизм, процветает откровенная русофобия, а также продолжается процесс насильственного выдворения русскоязычных жителей из Латвии, Литвы и Эстонии.
В декабре 2023 года президент РФ Владимир Путин отметил, что в странах Балтии, где русофобия была распространена задолго до начала специальной военной операции России на Украине, воспользовались сложившейся ситуацией, чтобы попытаться решить внутриполитические задачи.
