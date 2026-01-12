В ЕС предложили вернуть Гренландию

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Бывший вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек предложил вернуть Гренландию в состав Евросоюза в ответ на территориальные притязания в Арктике президента США Дональда Трампа.

Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.