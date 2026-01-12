Рейтинг@Mail.ru
В ЕС предложили вернуть Гренландию - РИА Новости, 12.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:23 12.01.2026
https://ria.ru/20260112/es-2067478495.html
В ЕС предложили вернуть Гренландию
В ЕС предложили вернуть Гренландию - РИА Новости, 12.01.2026
В ЕС предложили вернуть Гренландию
Бывший вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек предложил вернуть Гренландию в состав Евросоюза в ответ на территориальные притязания в Арктике... РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T23:23:00+03:00
2026-01-12T23:23:00+03:00
в мире
гренландия
сша
дания
роберт хабек
дональд трамп
евросоюз
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0d/1932800763_0:38:3003:1727_1920x0_80_0_0_726fec3d1ddca841a6f9e0b802afa980.jpg
https://ria.ru/20260112/ssha-2067476217.html
https://ria.ru/20260106/grenlandiya-2066604831.html
гренландия
сша
дания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0d/1932800763_28:0:2464:1827_1920x0_80_0_0_a0a2c0fbfe3d6b10bbecbb3aa576081b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гренландия, сша, дания, роберт хабек, дональд трамп, евросоюз, нато, удары сша по венесуэле
В мире, Гренландия, США, Дания, Роберт Хабек, Дональд Трамп, Евросоюз, НАТО, Удары США по Венесуэле
В ЕС предложили вернуть Гренландию

Экс-вице-канцлер Германии Хабек предложил вернуть Гренландию в ЕС

© AP Photo / Virginia MayoМужчина проходит мимо флагов Европейского союза в Брюсселе
Мужчина проходит мимо флагов Европейского союза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Мужчина проходит мимо флагов Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Бывший вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек предложил вернуть Гренландию в состав Евросоюза в ответ на территориальные притязания в Арктике президента США Дональда Трампа.
Гренландия присоединилась к ЕС вместе с Данией в 1973 году, но после получения широкой автономии в 1979 году инициировала процесс выхода из состава сообщества.
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
В конгресс внесли проект "Об аннексии Гренландии"
Вчера, 22:57
"Сейчас как раз самое время четко предложить Гренландии членство в ЕС, а заодно и Фарерским островам, Исландии и Норвегии — идея, которая недавно обсуждалась в Европейском парламенте", - написал Хабек в статье для газеты The Guardian.
Хабек полагает, что возвращение Гренландии в состав ЕС станет "должной реакцией" европейских стран на притязания Трампа. По его мнению, остров мог бы получить членство в ЕС к 2026 или 2027 году.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее - остров или сохранение НАТО.
Власти Дании и Гренландии предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. Страны ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
В Нидерландах рассказали, кто должен принимать решение о будущем Гренландии
6 января, 13:09
 
В миреГренландияСШАДанияРоберт ХабекДональд ТрампЕвросоюзНАТОУдары США по Венесуэле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала