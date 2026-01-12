Рейтинг@Mail.ru
Захват США Гренландии будет концом НАТО, заявил еврокомиссар
15:46 12.01.2026 (обновлено: 18:24 12.01.2026)
Захват США Гренландии будет концом НАТО, заявил еврокомиссар
Военный захват Соединенными Штатами Гренландии будет означать конец НАТО, считает еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс.
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Военный захват Соединенными Штатами Гренландии будет означать конец НАТО, считает еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс.
"Я согласен с премьер-министром Дании в том, что это будет конец НАТО, но и среди людей это будет иметь очень-очень негативные последствия", — заявил он агентству Reuters на полях конференции по безопасности в Швеции.
Президент Дональд Трамп не раз говорил о планах сделать Гренландию частью США. После операции в отношении Венесуэлы он подтвердил в интервью журналу The Atlantic, что Вашингтон нуждается и в датском острове из-за того, что тот якобы окружен китайскими и российскими судами.
По мнению премьер-министра Дании Метте Фредериксен, эти слова Трампа следует воспринимать серьезно. Она также призвала американского лидера прекратить угрозы, отметив, что если США нападут на члена Североатлантического альянса, то "все остановится".
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Остров остается частью королевства, но в 2009-м получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
В мире
 
 
