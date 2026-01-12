Рейтинг@Mail.ru
В ЕС не исключили пересмотра моратория на разведку нефти и газа в Арктике
15:43 12.01.2026
В ЕС не исключили пересмотра моратория на разведку нефти и газа в Арктике
2026
В ЕС не исключили пересмотра моратория на разведку нефти и газа в Арктике

Добыча нефти
Добыча нефти. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 12 янв - РИА Новости. В ЕС не исключают, что в новой стратегии по Арктике пересмотрят мораторий на разведку нефти и газа в регионе, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Паула Пиньо.
"Сейчас у нас запущены консультации по новой политике в Арктике, эта тема также будет обсуждаться. На данном этапе я не могу ничего опровергнуть или подтвердить", - сообщила представитель ЕК на вопрос журналистов о том, планируют ли в ЕС пересмотреть мораторий на разведку нефти и газа в Арктике после объявления Норвегии о пересмотре соответствующего моратория в своей политике в 2026 году.
Арктика ждет: России предстоит решить сложнейшую задачу
28 декабря 2025, 08:00
Заголовок открываемого материала