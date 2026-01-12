Рейтинг@Mail.ru
События в Европе предвещают распад ЕС и ослабление НАТО, считают в Турции - РИА Новости, 12.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:38 12.01.2026
https://ria.ru/20260112/es-2067299546.html
События в Европе предвещают распад ЕС и ослабление НАТО, считают в Турции
События в Европе предвещают распад ЕС и ослабление НАТО, считают в Турции - РИА Новости, 12.01.2026
События в Европе предвещают распад ЕС и ослабление НАТО, считают в Турции
Процессы в Европе могут указывать на риск распада Евросоюза и дальнейшее ослабление НАТО, а структура Запада меняется ускоренными темпами. Такое мнение в беседе РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T05:38:00+03:00
2026-01-12T05:38:00+03:00
в мире
европа
сша
германия
дональд трамп
евросоюз
нато
politico
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755614919_0:78:3265:1915_1920x0_80_0_0_ca517aa9315a1a252b62dea1a7ba6d01.jpg
https://ria.ru/20260104/knaysl-2066296489.html
https://ria.ru/20260103/evropa-2066169502.html
европа
сша
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755614919_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_e81d1f6e4a7c090d274dd6fbd4073995.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, сша, германия, дональд трамп, евросоюз, нато, politico
В мире, Европа, США, Германия, Дональд Трамп, Евросоюз, НАТО, Politico
События в Европе предвещают распад ЕС и ослабление НАТО, считают в Турции

Аналитик Йылдыз: события в Европе предвещают распад ЕС и ослабление НАТО

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АНКАРА, 12 янв — РИА Новости. Процессы в Европе могут указывать на риск распада Евросоюза и дальнейшее ослабление НАТО, а структура Запада меняется ускоренными темпами. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказала турецкий политический аналитик Дениз Йылдыз.
Евросоюз, оказавшийся в полной зависимости от США, не смог реализовать ни одну из своих целей, новая американская доктрина национальной безопасности продемонстрировала всему миру, что "Европа мертва", такое мнение выразил ранее в своей статье колумнист турецкой проправительственной газеты Sabah Берджан Тутар.
Карин Кнайсль - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
ЕС может ждать распад после урегулирования на Украине, считает Кнайсль
4 января, 02:07
По словам собеседника РИА Новости, в ближайшей перспективе "структура Европы" изменится: Германия, как отметила Йылдыз, начала бороться с энергетическим кризисом, а монархия в Великобритании "через некоторое время" может прекратить существование. Аналитик также заявила, что Венгрия, по ее оценке, все более дистанцируется от общеевропейской повестки.
"В таких реалиях ЕС рискует распасться, а сила НАТО уже ослабла", — добавила аналитик.
"Все эти разрозненные на первый взгляд процессы складываются в одну картину: Европа теряет прежнюю "склейку", а общие механизмы солидарности и принятия решений работают все хуже. Когда каждая столица начинает спасать прежде всего себя — в энергетике, экономике и безопасности, — это неизбежно повышает риск центробежных тенденций в ЕС и делает НАТО менее монолитным и менее предсказуемым", — резюмировала Йылдыз.
Ранее Politico со ссылкой на европейского дипломата писало, что Евросоюзу придется самостоятельно оплачивать собственную оборону до "смерти" президента США Дональда Трампа. Испанская газета El País, в свою очередь, отмечала, что главным событием 2025 года можно считать разрыв многолетнего союза США и Европы при администрации Дональда Трампа.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
"Европа мертва". В Турции заявили о распаде ЕС
3 января, 11:58
 
В миреЕвропаСШАГерманияДональд ТрампЕвросоюзНАТОPolitico
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала