События в Европе предвещают распад ЕС и ослабление НАТО, считают в Турции

АНКАРА, 12 янв — РИА Новости. Процессы в Европе могут указывать на риск распада Евросоюза и дальнейшее ослабление НАТО, а структура Запада меняется ускоренными темпами. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказала турецкий политический аналитик Дениз Йылдыз.
Евросоюз, оказавшийся в полной зависимости от США, не смог реализовать ни одну из своих целей, новая американская доктрина национальной безопасности продемонстрировала всему миру, что "Европа мертва", такое мнение выразил ранее в своей статье колумнист турецкой проправительственной газеты Sabah Берджан Тутар.
По словам собеседника РИА Новости, в ближайшей перспективе "структура Европы" изменится: Германия, как отметила Йылдыз, начала бороться с энергетическим кризисом, а монархия в Великобритании "через некоторое время" может прекратить существование. Аналитик также заявила, что Венгрия, по ее оценке, все более дистанцируется от общеевропейской повестки.
"Все эти разрозненные на первый взгляд процессы складываются в одну картину: Европа теряет прежнюю "склейку", а общие механизмы солидарности и принятия решений работают все хуже. Когда каждая столица начинает спасать прежде всего себя — в энергетике, экономике и безопасности, — это неизбежно повышает риск центробежных тенденций в ЕС и делает НАТО менее монолитным и менее предсказуемым", — резюмировала Йылдыз.
Ранее Politico со ссылкой на европейского дипломата писало, что Евросоюзу придется самостоятельно оплачивать собственную оборону до "смерти" президента США Дональда Трампа. Испанская газета El País, в свою очередь, отмечала, что главным событием 2025 года можно считать разрыв многолетнего союза США и Европы при администрации Дональда Трампа.
"Европа мертва". В Турции заявили о распаде ЕС
3 января, 11:58