События в Европе предвещают распад ЕС и ослабление НАТО, считают в Турции

АНКАРА, 12 янв — РИА Новости. Процессы в Европе могут указывать на риск распада Евросоюза и дальнейшее ослабление НАТО, а структура Запада меняется ускоренными темпами. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказала турецкий политический аналитик Дениз Йылдыз.