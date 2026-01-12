Сообщение, посланное с почтальоном "Орешником", натовскими адресатами получено. Судя по списку поддержавших созыв сегодняшнего СБ ООН по поводу нового способа геополитической коммуникации, его даже прочли. Но выводы не сделали. И, как это принято в стане "светлоликих", обвинили нас во всем том, что сами и проделывают. В "дальнейшей эскалации" и в "нежелании мирного урегулирования".

Франция, Германия и Британия, известные под кличкой "Евротройка", с удивительной слепотой продолжают подталкивать свои страны, свои народы, свою экономику к войне с нами. Не обращая внимания на абсолютно объективные — измеряемые в том числе математически — причины, по которым прямое боестолкновение с нами там окончится аварией всех общественных и государственных институтов. После таких аварий страна превращается в неремонтопригодное нечто. Или в ничто.

У Мерца тотальный капут в экономике, но еще трепыхается ВПК. В Германии утвержден бюджет на 2026 год — и пока наличествует, пусть и здорово опавшая от германского украинства, "подушка безопасности".

У Стармера примерно те же иллюзии, что были у прежних жильцов Даунинг-стрит, 10. Что все пройдет стороной, поскольку русские, эти ужасные, грубые славяне, не способны ни на что. Утратив колонии и усевшись на острове, общая площадь которого (с Уэльсом и прочими Шотландиями) меньше в три раза только одного нашего Центрального федерального округа, без ресурсов и без индустрии, Британия и ее истеблишмент с остервенением сектантов верят, что не просто способны с нами столкнуться на ЛБС, но и нас там победить.

Но даже на этом фоне неукротимого белогорячечного бреда Франция сумела отличиться и выйти в лидеры.

Она вползла, ковыляя и кряхтя, в 2026 год без бюджета. Основной финансовый документ, по которому в приличных странах живут, сверяя дебет с кредитом, отсутствует, и принимать его никто не собирается. Попытка протащить какие-то там статьи военных расходов, хоть частично и удалась, но победа оказалась кратковременной. Глубина долговой ямы, на самом дне которой безвылазно сидит Париж , такова, что только для оплаты текущих расходов по обслуживанию векселей предстоит снова взять взаймы свыше 300 миллиардов евро.

Главный французский банкир Франсуа Вильруа де Гало буквально рыдал в эфире, умоляя уменьшить расходы. По его словам, "Франция душит саму себя — долгами и колоссальным налоговым бременем, а в результате денег все равно кот наплакал".

В этой ситуации человек с полномочиями и прерогативами эпохи абсолютизма, по идее, должен, засучив рукава, начать реанимировать экономику и финансы собственной страны, а не пытаться показывать козью морду другому государству.

Эммануэль Макрон демонстративно раскручивает маховик армейских трат. Например, на отправку в Незалежную шеститысячного (по официальным данным) воинского контингента. Хозяин Елисейского дворца собрал политиков и парламентариев с целью добиться хотя бы предварительного, неофициального согласия на размещение французских сил в Донбассе

Ни один политик и ни единый парламентарий президенту не возразил. Попросили лишь уточнить детали и сообщить дополнительные подробности. На встрече с Макроном были не только политики и парламентарии, но и все высшее военное руководство. Так что и оно тоже поражено недугом русофобского реванша.

Россия. По большому счету, все эти бесконечные встречи и политические толковища, вначале страшно "секретные", но с нюансами, которые тут же утекают в медиа, в качестве аудитории своей видят не вконец обалдевших от дороговизны, инфляции и собственной нищеты французов (и других европейцев). Главный зритель этих мерлезонских балетов, по их мнению, это Кремль. Москва

Нам пытаются объяснить и доказать, что эти люди, боящиеся даже собственного климата (снег во Франции — это полный паралич страны, температура, слегка ушедшая в минус, — общенациональная катастрофа), не просто готовы, но и способны противостоять нам, по их же собственному выражению, в "военном конфликте высокой интенсивности".

Говорят, что у психиатров, имеющих дело с буйными пациентами, есть способ их укрощать. Врачи, когда больные успокоены инъекциями галоперидола, с ними во всем соглашаются. Но лечебную терапию не отменяют.

Бессмысленно "ястребам", уже ощипанным или пока не очень, что-то объяснять, пытаясь воззвать к остаткам разума. "Орешник" как почтальон свои возможности показал блистательно. "Орешник" как психиатр окажется не менее эффективным.