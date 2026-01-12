Сообщение, посланное с почтальоном "Орешником", натовскими адресатами получено. Судя по списку поддержавших созыв сегодняшнего СБ ООН по поводу нового способа геополитической коммуникации, его даже прочли. Но выводы не сделали. И, как это принято в стане "светлоликих", обвинили нас во всем том, что сами и проделывают. В "дальнейшей эскалации" и в "нежелании мирного урегулирования".
Франция, Германия и Британия, известные под кличкой "Евротройка", с удивительной слепотой продолжают подталкивать свои страны, свои народы, свою экономику к войне с нами. Не обращая внимания на абсолютно объективные — измеряемые в том числе математически — причины, по которым прямое боестолкновение с нами там окончится аварией всех общественных и государственных институтов. После таких аварий страна превращается в неремонтопригодное нечто. Или в ничто.
Когда лучший союзник предал: Россию начали рвать на части
11 января, 08:00
У Мерца тотальный капут в экономике, но еще трепыхается ВПК. В Германии утвержден бюджет на 2026 год — и пока наличествует, пусть и здорово опавшая от германского украинства, "подушка безопасности".
У Стармера примерно те же иллюзии, что были у прежних жильцов Даунинг-стрит, 10. Что все пройдет стороной, поскольку русские, эти ужасные, грубые славяне, не способны ни на что. Утратив колонии и усевшись на острове, общая площадь которого (с Уэльсом и прочими Шотландиями) меньше в три раза только одного нашего Центрального федерального округа, без ресурсов и без индустрии, Британия и ее истеблишмент с остервенением сектантов верят, что не просто способны с нами столкнуться на ЛБС, но и нас там победить.
Но даже на этом фоне неукротимого белогорячечного бреда Франция сумела отличиться и выйти в лидеры.
Она вползла, ковыляя и кряхтя, в 2026 год без бюджета. Основной финансовый документ, по которому в приличных странах живут, сверяя дебет с кредитом, отсутствует, и принимать его никто не собирается. Попытка протащить какие-то там статьи военных расходов, хоть частично и удалась, но победа оказалась кратковременной. Глубина долговой ямы, на самом дне которой безвылазно сидит Париж, такова, что только для оплаты текущих расходов по обслуживанию векселей предстоит снова взять взаймы свыше 300 миллиардов евро.
Главный французский банкир Франсуа Вильруа де Гало буквально рыдал в эфире, умоляя уменьшить расходы. По его словам, "Франция душит саму себя — долгами и колоссальным налоговым бременем, а в результате денег все равно кот наплакал".
В этой ситуации человек с полномочиями и прерогативами эпохи абсолютизма, по идее, должен, засучив рукава, начать реанимировать экономику и финансы собственной страны, а не пытаться показывать козью морду другому государству.
Эммануэль Макрон демонстративно раскручивает маховик армейских трат. Например, на отправку в Незалежную шеститысячного (по официальным данным) воинского контингента. Хозяин Елисейского дворца собрал политиков и парламентариев с целью добиться хотя бы предварительного, неофициального согласия на размещение французских сил в Донбассе.
Это смело и гениально: России показали, как надо делать дела
9 января, 08:00
Ни один политик и ни единый парламентарий президенту не возразил. Попросили лишь уточнить детали и сообщить дополнительные подробности. На встрече с Макроном были не только политики и парламентарии, но и все высшее военное руководство. Так что и оно тоже поражено недугом русофобского реванша.
По большому счету, все эти бесконечные встречи и политические толковища, вначале страшно "секретные", но с нюансами, которые тут же утекают в медиа, в качестве аудитории своей видят не вконец обалдевших от дороговизны, инфляции и собственной нищеты французов (и других европейцев). Главный зритель этих мерлезонских балетов, по их мнению, это Кремль. Москва. Россия.
Нам пытаются объяснить и доказать, что эти люди, боящиеся даже собственного климата (снег во Франции — это полный паралич страны, температура, слегка ушедшая в минус, — общенациональная катастрофа), не просто готовы, но и способны противостоять нам, по их же собственному выражению, в "военном конфликте высокой интенсивности".
Говорят, что у психиатров, имеющих дело с буйными пациентами, есть способ их укрощать. Врачи, когда больные успокоены инъекциями галоперидола, с ними во всем соглашаются. Но лечебную терапию не отменяют.
Бессмысленно "ястребам", уже ощипанным или пока не очень, что-то объяснять, пытаясь воззвать к остаткам разума. "Орешник" как почтальон свои возможности показал блистательно. "Орешник" как психиатр окажется не менее эффективным.
Европа в своем нынешнем жалком положении, делая заказ на драку с Россией, подобное обстоятельство обязана учитывать. Или мы ей это учесть поможем.
На одном полушарии Трамп далеко не уедет
10 января, 08:00