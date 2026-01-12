Экс-глава МИД Украины назвал Ермака оппортунистом

МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал бывшего главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака оппортунистом, который не способен мыслить на несколько шагов вперед.
Зеленский 28 ноября 2025 года сообщал, что Ермак написал заявление об отставке, и в тот же день подписал указ о его увольнении. Этой отставке предшествовали обыски в квартире Ермака на фоне коррупционного скандала в украинской энергетике, главным фигурантом которого оказался бизнесмен и соратник Зеленского Тимур Миндич.
"Андрей – оппортунистический. По-человечески скажу – ситуативный", - сказал Кулеба в интервью изданию "Украинская правда", отметив, что Ермак в отличие от нынешнего главы офиса Зеленского Кирилла Буданова* (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) не способен мыслить на несколько шагов вперед.
Кулеба также отметил, что он не нравился Ермаку и тот его "не любил". При этом бывший глава МИД заявил, что его встреча с Зеленским, которая прошла 5 января, не состоялась бы, если бы Ермак продолжал занимать свою должность.
*Внесен в список экстремистов и террористов
