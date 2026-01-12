Рейтинг@Mail.ru
Экс-глава МИД Украины назвал Ермака оппортунистом - РИА Новости, 12.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:52 12.01.2026
https://ria.ru/20260112/ermak-2067308842.html
Экс-глава МИД Украины назвал Ермака оппортунистом
Экс-глава МИД Украины назвал Ермака оппортунистом - РИА Новости, 12.01.2026
Экс-глава МИД Украины назвал Ермака оппортунистом
Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал бывшего главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака оппортунистом, который не способен мыслить на несколько шагов РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T08:52:00+03:00
2026-01-12T08:52:00+03:00
в мире
андрей ермак
мид украины
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
владимир зеленский
дмитрий кулеба
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055636238_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_50fcacbe04b2490441999594c880dcf9.jpg
https://ria.ru/20260111/zelenskiy-2067183629.html
https://ria.ru/20260110/ukraina-2067172372.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055636238_66:0:2797:2048_1920x0_80_0_0_5e56867bc9128ae02c11d6879c9b9917.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, андрей ермак, мид украины, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), владимир зеленский, дмитрий кулеба
В мире, Андрей Ермак, МИД Украины, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Владимир Зеленский, Дмитрий Кулеба
Экс-глава МИД Украины назвал Ермака оппортунистом

Кулеба назвал Ермака оппортунистом, который не умеет мыслить наперед

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaАндрей Ермак
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Андрей Ермак . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал бывшего главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака оппортунистом, который не способен мыслить на несколько шагов вперед.
Зеленский 28 ноября 2025 года сообщал, что Ермак написал заявление об отставке, и в тот же день подписал указ о его увольнении. Этой отставке предшествовали обыски в квартире Ермака на фоне коррупционного скандала в украинской энергетике, главным фигурантом которого оказался бизнесмен и соратник Зеленского Тимур Миндич.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
"Это рискованно": новый замысел Зеленского вызвал переполох на Западе
11 января, 01:28
"Андрей – оппортунистический. По-человечески скажу – ситуативный", - сказал Кулеба в интервью изданию "Украинская правда", отметив, что Ермак в отличие от нынешнего главы офиса Зеленского Кирилла Буданова* (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) не способен мыслить на несколько шагов вперед.
Кулеба также отметил, что он не нравился Ермаку и тот его "не любил". При этом бывший глава МИД заявил, что его встреча с Зеленским, которая прошла 5 января, не состоялась бы, если бы Ермак продолжал занимать свою должность.
*Внесен в список экстремистов и террористов
Сотрудники НАБУ - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
У водителя экс-главы офиса Зеленского Ермака прошли обыски
10 января, 22:27
 
В миреАндрей ЕрмакМИД УкраиныФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Владимир ЗеленскийДмитрий Кулеба
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала