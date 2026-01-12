Рейтинг@Mail.ru
В Черниговской области поврежден важный энергообъект - РИА Новости, 12.01.2026
09:56 12.01.2026
В Черниговской области поврежден важный энергообъект
В Черниговской области поврежден важный энергообъект
Ряд населенных пунктов Новгород-Северского района Черниговской области на севере Украины обесточен из-за повреждения важного энергетического объекта, сообщает в РИА Новости, 12.01.2026
2026
В Черниговской области поврежден важный энергообъект

Районы в Черниговской области обесточены из-за повреждения важного энергообъекта

МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Ряд населенных пунктов Новгород-Северского района Черниговской области на севере Украины обесточен из-за повреждения важного энергетического объекта, сообщает в понедельник энергокомпания "Черниговоблэнерго".
"Поврежден важный энергообъект в Новгород-Северском районе. Обесточен ряд населенных пунктов. Как только позволит ситуация с безопасностью, энергетики приступят к аварийно-восстановительным работам", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.
