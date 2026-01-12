В Черниговской области поврежден важный энергообъект

"Поврежден важный энергообъект в Новгород-Северском районе. Обесточен ряд населенных пунктов. Как только позволит ситуация с безопасностью, энергетики приступят к аварийно-восстановительным работам", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.