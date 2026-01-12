Россиянам рассказали, как правильно утилизировать елку

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Живую елку нужно предварительно распилить на несколько частей, упаковать и сдать в специальный пункт приема, чтобы избежать штрафа за неправильную утилизацию, рассказала РИА Новости член Ассоциации юристов России, юрист ЮК "Легес Бюро" Ольга Турунина.

"После завершения праздников граждане обязаны соблюдать местные правила благоустройства и обращения с отходами. В крупных городах работают специализированные пункты приема, куда можно сдать дерево. После переработки елку используют в качестве удобрения или подстилок для животных", - отметила собеседница агентства.

Как ранее рассказала Турунина, елка относится к крупногабаритным отходам, и ее нельзя выбрасывать в мусорные контейнеры у дома. За нарушение грозит штраф в несколько тысяч рублей. За неправильную утилизацию елки можно получить штраф вплоть до 3 тысяч рублей, а за повторное нарушение в течение года - до 5 тысяч рублей.