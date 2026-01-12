Рейтинг@Mail.ru
Обострение ситуации в Иране несет риски для Закавказья, считает эксперт - РИА Новости, 12.01.2026
12:23 12.01.2026
Обострение ситуации в Иране несет риски для Закавказья, считает эксперт
в мире
иран
армения
ближний восток
масуд пезешкиан
в мире, иран, армения, ближний восток, масуд пезешкиан
В мире, Иран, Армения, Ближний Восток, Масуд Пезешкиан
Обострение ситуации в Иране несет риски для Закавказья, считает эксперт

Абовян: ситуация в Иране несет риски для Закавказья, Среднего и Ближнего Востока

ЕРЕВАН, 12 янв – РИА Новости. Вызванное протестными акциями обострение ситуации в Иране несет для Армении колоссальные риски, заявил РИА Новости бывший депутат парламента республики, политический обозреватель агентства Sputnik Армения Арман Абовян.
"Та ситуация которая сложилась в Иране, - вернее, попытка силового захвата власти - несет в себе колоссальные риски не только для региона Южного Кавказа, но и для Средней Азии, Ближнего Востока. По сути, на наших глазах разрушается структура, архитектура безопасности гигантского по своей территории и геополитическому значению ареала", - сказал Абовян.
По его словам, угрозы для Армении в этой ситуации прямые. "Мы понимаем, что в случае падения иранской власти Иран будет расчленен. А учитывая сдерживающий фактор Ирана в плане претензий Турции и Азербайджана на доминирующую роль на Южном Кавказе, последний сдерживающий фактор в лице Ирана будет нейтрализован", - считает собеседник агентства. По его мнению, при таком раскладе будет фактически разорвана связь между Арменией и Ближним Востоком. "Для нас это несет колоссальные как экономические, так и военно-политические риски", - подчеркнул Абовян.
С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в Иране активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет.
В ряде иранских городов протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя Ирана. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Как передавало агентство Рейтер со ссылкой на базирующихся в США правозащитников, в Иране с начала протестных акций погибли не менее 466 человек. Власти Ирана не комментировали эти цифры, однако публиковали данные о погибших в стране силовиках: по подсчетам, их около 30 человек. Иранское агентство Tasnim сообщало о большом количестве жертв "террористов" - так власти страны стали называть погромщиков.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан в воскресном обращении к нации пообещал протестующим продолжение экономических реформ и решение проблем, а также обвинил США и Израиль в организации беспорядков. Он также призвал людей выходить на улицы, чтобы не дать радикалам подменить своими реальные требования граждан.
В миреИранАрменияБлижний ВостокМасуд Пезешкиан
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
