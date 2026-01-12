© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов

Ефимов: в Москве утвердили проекты планировки территорий еще по 33 КРТ

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. В Москве в 2025 году утвердили проекты планировки территорий по 33 проектам КРТ, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"В 2025 году утвердили планировочную документацию по 33 проектам КРТ. На участках общей площадью 165 гектаров построят более 2,8 миллиона квадратных метров недвижимости, в том числе свыше 1,75 миллиона квадратных метров жилья и более миллиона квадратных метров объектов социальной, производственной и сопутствующей инфраструктуры", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

В сообщении уточняется, что в результате в городе появится более 18,2 тысячи рабочих мест для жителей. При реализации проектов будет соблюден принцип грамотного соотношения масштабов застройки и свободных пространств. Благодаря этому территории будут привлекательными для жизни, работы и отдыха.

В свою очередь, министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский отметил, что в рамках 33 проектов КРТ построят школы и детские сады на 5750 и 2125 мест соответственно. Также планируются четыре физкультурно-оздоровительных комплекса.