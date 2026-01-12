Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: в Москве утвердили проекты планировки территорий еще по 33 КРТ - РИА Новости, 12.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:08 12.01.2026
https://ria.ru/20260112/efimov-2067344858.html
Ефимов: в Москве утвердили проекты планировки территорий еще по 33 КРТ
Ефимов: в Москве утвердили проекты планировки территорий еще по 33 КРТ - РИА Новости, 12.01.2026
Ефимов: в Москве утвердили проекты планировки территорий еще по 33 КРТ
В Москве в 2025 году утвердили проекты планировки территорий по 33 проектам КРТ, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T14:08:00+03:00
2026-01-12T14:08:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951231642_0:73:2400:1423_1920x0_80_0_0_9d751c338bd1c1e2eaf5d9f0c875749a.jpg
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951231642_0:0:2134:1600_1920x0_80_0_0_bad3f884c9203eaf993e418088285418.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: в Москве утвердили проекты планировки территорий еще по 33 КРТ

Ефимов: в Москве утвердили проекты планировки территорий еще по 33 проектам КРТ

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. В Москве в 2025 году утвердили проекты планировки территорий по 33 проектам КРТ, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"В 2025 году утвердили планировочную документацию по 33 проектам КРТ. На участках общей площадью 165 гектаров построят более 2,8 миллиона квадратных метров недвижимости, в том числе свыше 1,75 миллиона квадратных метров жилья и более миллиона квадратных метров объектов социальной, производственной и сопутствующей инфраструктуры", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что в результате в городе появится более 18,2 тысячи рабочих мест для жителей. При реализации проектов будет соблюден принцип грамотного соотношения масштабов застройки и свободных пространств. Благодаря этому территории будут привлекательными для жизни, работы и отдыха.
В свою очередь, министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский отметил, что в рамках 33 проектов КРТ построят школы и детские сады на 5750 и 2125 мест соответственно. Также планируются четыре физкультурно-оздоровительных комплекса.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что в 2026 году в городе работы стартуют на 20 площадках проектов КРТ.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала