Ефимов: монолитные конструкции в тоннеле станции "Рижская" готовы на 70%

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Монолитные конструкции в эскалаторном тоннеле второго вестибюля станции "Рижская" Большой кольцевой линии метро готовы на 70%, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

В сообщении уточняется, что сейчас в тоннеле продолжаются работы по возведению монолитных конструкций, из наземного вестибюля на станцию будет вести наклонный тоннель. Здесь планируется четыре эскалатора, которые станут одними из самых длинных в московском метро.

"Для его возведения необходимо свыше 1,1 тысячи кубометров бетона и около 360 кубометров железобетонных конструкций. Сейчас работы завершены на 70 процентов. Благодаря реализации этого проекта пересадка между метро и другими видами транспорта будет более удобной", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

Станция "Рижская" БКЛ находится на Рижской площади. Согласно проекту, здесь будет два вестибюля с выходами к железнодорожным платформам, остановкам наземного транспорта, жилой и общественной застройке. Второй вестибюль возводят около пересечения проспекта Мира и Водопроводного переулка, добавляется в пресс-релизе.