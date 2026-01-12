https://ria.ru/20260112/efimov-2067318464.html
Ефимов: монолитные конструкции в тоннеле станции "Рижская" готовы на 70%
Ефимов: монолитные конструкции в тоннеле станции "Рижская" готовы на 70% - РИА Новости, 12.01.2026
Ефимов: монолитные конструкции в тоннеле станции "Рижская" готовы на 70%
Монолитные конструкции в эскалаторном тоннеле второго вестибюля станции "Рижская" Большой кольцевой линии метро готовы на 70%, сообщил заммэра Москвы по... РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T11:12:00+03:00
2026-01-12T11:12:00+03:00
2026-01-12T11:12:00+03:00
москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2035996799_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_ef007d8e84c56f5939deb5096163ea14.jpg
https://ria.ru/20260111/efimov-2065649614.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2035996799_269:0:2544:1706_1920x0_80_0_0_5f67fe2bd65b862d6c191943a2a79c3e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
Ефимов: монолитные конструкции в тоннеле станции "Рижская" готовы на 70%
Ефимов: монолитные конструкции в тоннеле станции метро "Рижская" готовы на 70%
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Монолитные конструкции в эскалаторном тоннеле второго вестибюля станции "Рижская" Большой кольцевой линии метро готовы на 70%, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
В сообщении уточняется, что сейчас в тоннеле продолжаются работы по возведению монолитных конструкций, из наземного вестибюля на станцию будет вести наклонный тоннель. Здесь планируется четыре эскалатора, которые станут одними из самых длинных в московском метро.
"Для его возведения необходимо свыше 1,1 тысячи кубометров бетона и около 360 кубометров железобетонных конструкций. Сейчас работы завершены на 70 процентов. Благодаря реализации этого проекта пересадка между метро и другими видами транспорта будет более удобной", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Станция "Рижская" БКЛ находится на Рижской площади. Согласно проекту, здесь будет два вестибюля с выходами к железнодорожным платформам, остановкам наземного транспорта, жилой и общественной застройке. Второй вестибюль возводят около пересечения проспекта Мира и Водопроводного переулка, добавляется в пресс-релизе.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в городе завершилась архитектурная отделка станции "Народное Ополчение".