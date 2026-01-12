Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: монолитные конструкции в тоннеле станции "Рижская" готовы на 70% - РИА Новости, 12.01.2026
11:12 12.01.2026
https://ria.ru/20260112/efimov-2067318464.html
Ефимов: монолитные конструкции в тоннеле станции "Рижская" готовы на 70%
Ефимов: монолитные конструкции в тоннеле станции "Рижская" готовы на 70%
москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
© Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Монолитные конструкции в эскалаторном тоннеле второго вестибюля станции "Рижская" Большой кольцевой линии метро готовы на 70%, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
В сообщении уточняется, что сейчас в тоннеле продолжаются работы по возведению монолитных конструкций, из наземного вестибюля на станцию будет вести наклонный тоннель. Здесь планируется четыре эскалатора, которые станут одними из самых длинных в московском метро.
"Для его возведения необходимо свыше 1,1 тысячи кубометров бетона и около 360 кубометров железобетонных конструкций. Сейчас работы завершены на 70 процентов. Благодаря реализации этого проекта пересадка между метро и другими видами транспорта будет более удобной", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Станция "Рижская" БКЛ находится на Рижской площади. Согласно проекту, здесь будет два вестибюля с выходами к железнодорожным платформам, остановкам наземного транспорта, жилой и общественной застройке. Второй вестибюль возводят около пересечения проспекта Мира и Водопроводного переулка, добавляется в пресс-релизе.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в городе завершилась архитектурная отделка станции "Народное Ополчение".
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
Ефимов: москвичи сэкономили 3,7 млрд рублей за счет льготы в ИЖС
11 января, 14:06
 
МоскваГрадостроительный комплекс МосквыВладимир Ефимов (Правительство Москвы)
 
 
