Роспотребнадзор рассказал об исследованиях готовой еды

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Более 60% проб из 900 образцов готовой еды, отобранной Роспотребнадзором в российских магазинах в 2025 году, не соответствовали санэпидтребованиям по микробиологическим показателям, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Сегодня в нормативной базе отсутствует единое определение этой категории продукции и учет ее технологических особенностей, что создает правовой пробел и повышает риски для потребителей. В этой связи Роспотребнадзором совместно со специалистами Ассоциации производителей и поставщиков готовой еды, включая технологов предприятий, входящих в ее состав, впервые дано определение "готовой еды", - добавили в пресс-службе.