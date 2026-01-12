https://ria.ru/20260112/eda-2067285383.html
Роспотребнадзор рассказал об исследованиях готовой еды
Роспотребнадзор рассказал об исследованиях готовой еды
Более 60% проб из 900 образцов готовой еды, отобранной Роспотребнадзором в российских магазинах в 2025 году, не соответствовали санэпидтребованиям по... РИА Новости, 12.01.2026
россия
Роспотребнадзор рассказал об исследованиях готовой еды
Роспотребнадзор: санэпидтребованиям не соответствовали 64% проб готовой еды
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Более 60% проб из 900 образцов готовой еды, отобранной Роспотребнадзором в российских магазинах в 2025 году, не соответствовали санэпидтребованиям по микробиологическим показателям, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
"В 2025 году в розничной сети по всей России
было отобрано 900 образцов готовой продукции. По результатам лабораторных исследований 64% проб не соответствовали санитарно‑эпидемиологическим требованиям по микробиологическим показателям, а в 19 образцах обнаружена патогенная микрофлора", - рассказали журналистам в ведомстве.
В Роспотребнадзоре
отметили, что это указывает на угрозу появления некачественных и потенциально опасных продуктов при отсутствии специальных требований к сегменту "готовой еды".
"Сегодня в нормативной базе отсутствует единое определение этой категории продукции и учет ее технологических особенностей, что создает правовой пробел и повышает риски для потребителей. В этой связи Роспотребнадзором совместно со специалистами Ассоциации производителей и поставщиков готовой еды, включая технологов предприятий, входящих в ее состав, впервые дано определение "готовой еды", - добавили в пресс-службе.