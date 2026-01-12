Рейтинг@Mail.ru
00:18 12.01.2026
Роспотребнадзор рассказал об исследованиях готовой еды
общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Роспотребнадзор рассказал об исследованиях готовой еды

Роспотребнадзор: санэпидтребованиям не соответствовали 64% проб готовой еды

© iStock.com / AlexRathsИсследование пшеницы в лаборатории
Исследование пшеницы в лаборатории - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© iStock.com / AlexRaths
Исследование пшеницы в лаборатории. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Более 60% проб из 900 образцов готовой еды, отобранной Роспотребнадзором в российских магазинах в 2025 году, не соответствовали санэпидтребованиям по микробиологическим показателям, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
"В 2025 году в розничной сети по всей России было отобрано 900 образцов готовой продукции. По результатам лабораторных исследований 64% проб не соответствовали санитарно‑эпидемиологическим требованиям по микробиологическим показателям, а в 19 образцах обнаружена патогенная микрофлора", - рассказали журналистам в ведомстве.
В Роспотребнадзоре отметили, что это указывает на угрозу появления некачественных и потенциально опасных продуктов при отсутствии специальных требований к сегменту "готовой еды".
"Сегодня в нормативной базе отсутствует единое определение этой категории продукции и учет ее технологических особенностей, что создает правовой пробел и повышает риски для потребителей. В этой связи Роспотребнадзором совместно со специалистами Ассоциации производителей и поставщиков готовой еды, включая технологов предприятий, входящих в ее состав, впервые дано определение "готовой еды", - добавили в пресс-службе.
ОбществоРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
