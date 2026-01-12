На Урале возбудили уголовное дело после ДТП со школьным автобусом

ЧЕЛЯБИНСК, 12 янв – РИА Новости. Уголовное дело возбудили следователи в Челябинской области после ДТП со школьным автобусом, сообщило региональное СУСК РФ.
"По поручению и. о. руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Челябинской области по данному факту в Сосновском межрайонном следственном отделе возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.
Как сообщала пресс-служба ГУМВД России по региону, ДТП произошло вечером 12 января в Сосновском районе – водитель школьного автобуса ПАЗ, следовавший по маршруту "поселок Рощино – поселок Славино", не заметил буксируемый экскаватором погрузчик и совершил с ним столкновение. В результате аварии травмы получили трое пассажиров 2012 года рождения – два мальчика и девочка.
По сведения прокуратуры региона, в автобусе находились 22 школьника и двое взрослых. В настоящее время пострадавшие несовершеннолетние осмотрены медиками и направлены на амбулаторное лечение.