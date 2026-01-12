На Урале возбудили уголовное дело после ДТП со школьным автобусом

ЧЕЛЯБИНСК, 12 янв – РИА Новости. Уголовное дело возбудили следователи в Челябинской области после ДТП со школьным автобусом, сообщило региональное СУСК РФ.

По сведения прокуратуры региона, в автобусе находились 22 школьника и двое взрослых. В настоящее время пострадавшие несовершеннолетние осмотрены медиками и направлены на амбулаторное лечение.