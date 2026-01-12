https://ria.ru/20260112/dtp-2067461462.html
В Челябинской области трое детей пострадали в аварии с школьным автобусом
2026-01-12T20:50:00+03:00
ЧЕЛЯБИНСК, 12 янв - РИА Новости. Школьный автобус с детьми врезался в буксируемый экскаватором погрузчик на автодороге в Челябинской области, пострадали трое пассажиров - два мальчика и девочка, сообщила пресс-служба ГУМВД России по региону.
По данным пресс-службы, ДТП с участием школьного автобуса произошло 12 января около 19.00 (17.00 мск) на 17-м километре автодороги "подъезд к городу Екатеринбургу" в Сосновском районе
.
"По предварительной информации, водитель автобуса ПАЗ, следовавший по маршруту "поселок Рощино – поселок Славино", не заметил буксируемый экскаватором погрузчик и совершил с ним столкновение. В результате аварии травмы получили трое несовершеннолетних пассажиров 2012 года рождения – два мальчика и девочка", - говорится в сообщении.
Сотрудниками Госавтоинспекции проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего, отмечается в сообщении.