В Челябинской области трое детей пострадали в аварии с школьным автобусом - РИА Новости, 12.01.2026
20:50 12.01.2026
В Челябинской области трое детей пострадали в аварии с школьным автобусом
В Челябинской области трое детей пострадали в аварии с школьным автобусом
В Челябинской области трое детей пострадали в аварии с школьным автобусом

Школьный автобус врезался в погрузчик в Челябинской области, пострадали дети

© Госавтоинспекция ГУ МВД России по Челябинской областиНа месте ДТП с участием школьного автобуса в Челябинской области. Кадр видео
© Госавтоинспекция ГУ МВД России по Челябинской области
На месте ДТП с участием школьного автобуса в Челябинской области. Кадр видео
ЧЕЛЯБИНСК, 12 янв - РИА Новости. Школьный автобус с детьми врезался в буксируемый экскаватором погрузчик на автодороге в Челябинской области, пострадали трое пассажиров - два мальчика и девочка, сообщила пресс-служба ГУМВД России по региону.
По данным пресс-службы, ДТП с участием школьного автобуса произошло 12 января около 19.00 (17.00 мск) на 17-м километре автодороги "подъезд к городу Екатеринбургу" в Сосновском районе.
"По предварительной информации, водитель автобуса ПАЗ, следовавший по маршруту "поселок Рощино – поселок Славино", не заметил буксируемый экскаватором погрузчик и совершил с ним столкновение. В результате аварии травмы получили трое несовершеннолетних пассажиров 2012 года рождения – два мальчика и девочка", - говорится в сообщении.
Сотрудниками Госавтоинспекции проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего, отмечается в сообщении.
