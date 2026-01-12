https://ria.ru/20260112/drony-2067310208.html
ПВО утром уничтожила БПЛА в Ростовской области
ПВО утром уничтожила БПЛА в Ростовской области - РИА Новости, 12.01.2026
ПВО утром уничтожила БПЛА в Ростовской области
Дежурные средства российской ПВО с 7.00 до 8.00 мск в понедельник сбили шесть украинских беспилотников над Ростовской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T09:08:00+03:00
2026-01-12T09:08:00+03:00
2026-01-12T09:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
ростовская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1b/2065077675_0:0:3043:1713_1920x0_80_0_0_2c6511ed0ca3702e734eb4c17f6310b9.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
ростовская область
ПВО утром уничтожила БПЛА в Ростовской области
Силы ПВО утром уничтожили 6 БПЛА в Ростовской области