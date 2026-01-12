https://ria.ru/20260112/drony-2067291227.html
Оптоволоконные дроны дают ВС России преимущество в бою, рассказал боец
2026-01-12T02:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ
ДОНЕЦК, 12 янв — РИА Новости. Применение ударных беспилотников на оптоволоконном управлении дает российским подразделениям заметное преимущество, поскольку такие дроны не подвержены воздействию средств радиоэлектронной борьбы, рассказал РИА Новости оператор БПЛА "Южной" группировки войск с позывным "Мансур".
"Оптоволокно — одно из самых эффективных средств поражения противника, потому что оно не подавляется РЭБ (радиоэлектронной борьбой - ред.). С его помощью проще поражать движущиеся цели, а также противника, находящегося в укрытиях — в домах, блиндажах", — сообщил боец.
Конструктивные особенности позволяют применять такие беспилотники в сложных условиях.
"Можно залетать через окна и двери, работать внутри помещений. Технику удается поражать даже изнутри — через эвакуационные люки. Это делает оптоволоконные дроны особенно эффективными", — отметил "Мансур".