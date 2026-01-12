Оптоволоконные дроны дают ВС России преимущество в бою, рассказал боец

ДОНЕЦК, 12 янв — РИА Новости. Применение ударных беспилотников на оптоволоконном управлении дает российским подразделениям заметное преимущество, поскольку такие дроны не подвержены воздействию средств радиоэлектронной борьбы, рассказал РИА Новости оператор БПЛА "Южной" группировки войск с позывным "Мансур".

"Оптоволокно — одно из самых эффективных средств поражения противника, потому что оно не подавляется РЭБ (радиоэлектронной борьбой - ред.). С его помощью проще поражать движущиеся цели, а также противника, находящегося в укрытиях — в домах, блиндажах", — сообщил боец.

Конструктивные особенности позволяют применять такие беспилотники в сложных условиях.