Рейтинг@Mail.ru
Оптоволоконные дроны дают ВС России преимущество в бою, рассказал боец - РИА Новости, 12.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:33 12.01.2026
https://ria.ru/20260112/drony-2067291227.html
Оптоволоконные дроны дают ВС России преимущество в бою, рассказал боец
Оптоволоконные дроны дают ВС России преимущество в бою, рассказал боец - РИА Новости, 12.01.2026
Оптоволоконные дроны дают ВС России преимущество в бою, рассказал боец
Применение ударных беспилотников на оптоволоконном управлении дает российским подразделениям заметное преимущество, поскольку такие дроны не подвержены... РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T02:33:00+03:00
2026-01-12T02:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061027714_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4558dc16e36030206d6cf5ecada7dad9.jpg
https://ria.ru/20260110/spetsoperatsiya-2067076681.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061027714_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_efc779cdf171ede326339715177bdce9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Оптоволоконные дроны дают ВС России преимущество в бою, рассказал боец

РИА Новости: оптоволоконные дроны дают ВС России преимущество в бою

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОНЕЦК, 12 янв — РИА Новости. Применение ударных беспилотников на оптоволоконном управлении дает российским подразделениям заметное преимущество, поскольку такие дроны не подвержены воздействию средств радиоэлектронной борьбы, рассказал РИА Новости оператор БПЛА "Южной" группировки войск с позывным "Мансур".
"Оптоволокно — одно из самых эффективных средств поражения противника, потому что оно не подавляется РЭБ (радиоэлектронной борьбой - ред.). С его помощью проще поражать движущиеся цели, а также противника, находящегося в укрытиях — в домах, блиндажах", — сообщил боец.
Конструктивные особенности позволяют применять такие беспилотники в сложных условиях.
"Можно залетать через окна и двери, работать внутри помещений. Технику удается поражать даже изнутри — через эвакуационные люки. Это делает оптоволоконные дроны особенно эффективными", — отметил "Мансур".
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
Боец ВС России рассказал о штурме Зеленого
10 января, 05:32
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала