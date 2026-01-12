https://ria.ru/20260112/drona-2067388618.html
Два сотрудника "Луганскгаза" пострадали от удара беспилотника
Два сотрудника "Луганскгаза" пострадали от удара беспилотника - РИА Новости, 12.01.2026
Два сотрудника "Луганскгаза" пострадали от удара беспилотника
Два сотрудника "Луганскгаза" пострадали от удара вражеского дрона в ЛНР, они госпитализированы с осколочными ранениями и минно-взрывными травмами, сообщило... РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T15:09:00+03:00
2026-01-12T15:09:00+03:00
2026-01-12T15:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
луганскгаз
луганская народная республика
происшествия
вооруженные силы украины
рубежное
украина
луганская народная республика
рубежное
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
В ЛНР два сотрудника "Луганскгаза" пострадали от удара украинского беспилотника