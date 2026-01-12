Рейтинг@Mail.ru
Два сотрудника "Луганскгаза" пострадали от удара беспилотника - РИА Новости, 12.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:09 12.01.2026 (обновлено: 15:12 12.01.2026)
Два сотрудника "Луганскгаза" пострадали от удара беспилотника
В ЛНР два сотрудника "Луганскгаза" пострадали от удара украинского беспилотника

© РИА Новости / Павел Лисицын
Автомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
ЛУГАНСК, 12 янв - РИА Новости. Два сотрудника "Луганскгаза" пострадали от удара вражеского дрона в ЛНР, они госпитализированы с осколочными ранениями и минно-взрывными травмами, сообщило правительство региона в официальном Telegram-канале.
«
"Дрон ВСУ атаковал газовщиков по пути из поселка Краснореченское Кременского муниципального округа в Рубежное. Ранения получили двое мужчин - 1979 и 1964 года рождения. Оба госпитализированы с множественными минно-взрывными травмами и осколочными ранениями", - сообщило правительство ЛНР.
Там добавили, что один из газовщиков находится в тяжелом состоянии в реанимационном отделении. Уточняется, что у пострадавшего "сильная кровопотеря и очень серьезные ранения нижних конечностей".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Москва применила оружие Судного дня. Результаты всех удивили
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганскгазЛуганская Народная РеспубликаПроисшествияВооруженные силы УкраиныРубежноеУкраина
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
