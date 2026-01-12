Рейтинг@Mail.ru
ПВО России сбила 56 украинских дронов с 16.00 до 20.00 мск
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
20:38 12.01.2026
ПВО России сбила 56 украинских дронов с 16.00 до 20.00 мск
Дежурные средства российской ПВО с 16.00 до 20.00 мск сбили 56 украинских беспилотников над пятью регионами и Азовским морем, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.01.2026
Над пятью регионами РФ и Азовским морем сбили 56 украинских дронов

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО с 16.00 до 20.00 мск сбили 56 украинских беспилотников над пятью регионами и Азовским морем, сообщили в Минобороны РФ.
"Двенадцатого января с 16.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 56 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 21 - над территорией Республики Крым, 18 - над территорией Краснодарского края, по четыре БПЛА - над территориями Брянской и Курской областей, один - над территорией Воронежской области и восемь БПЛА уничтожены над акваторией Азовского моря", - говорится в сообщении.
Российский военнослужащий в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
ВСУ потеряли более 180 военных в зоне группировки "Запад"
