https://ria.ru/20260112/dron-2067457782.html
ПВО России сбила 56 украинских дронов с 16.00 до 20.00 мск
ПВО России сбила 56 украинских дронов с 16.00 до 20.00 мск - РИА Новости, 12.01.2026
ПВО России сбила 56 украинских дронов с 16.00 до 20.00 мск
Дежурные средства российской ПВО с 16.00 до 20.00 мск сбили 56 украинских беспилотников над пятью регионами и Азовским морем, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T20:38:00+03:00
2026-01-12T20:38:00+03:00
2026-01-12T20:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
азовское море
республика крым
краснодарский край
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112481_0:269:3122:2025_1920x0_80_0_0_33c42c1dda78416284123bc9993dbf05.jpg
https://ria.ru/20260112/svo-2067377386.html
азовское море
республика крым
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112481_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_b2fc0b7ea3710bdf5ac02269637dad09.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, азовское море, республика крым, краснодарский край, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Азовское море, Республика Крым, Краснодарский край, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО России сбила 56 украинских дронов с 16.00 до 20.00 мск
Над пятью регионами РФ и Азовским морем сбили 56 украинских дронов