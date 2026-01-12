Рейтинг@Mail.ru
Бойцы для улучшения навыков управления дроном участвуют в турнирах - РИА Новости, 12.01.2026
06:28 12.01.2026
Бойцы для улучшения навыков управления дроном участвуют в турнирах
Бойцы ВС РФ принимают участие в киберспортивных турнирах для тренировки и получения новых навыков для управления дроном, рассказал РИА Новости президент... РИА Новости, 12.01.2026
Бойцы для улучшения навыков управления дроном участвуют в турнирах

Российские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
ДОНЕЦК, 12 янв – РИА Новости. Бойцы ВС РФ принимают участие в киберспортивных турнирах для тренировки и получения новых навыков для управления дроном, рассказал РИА Новости президент Федерации компьютерного и Фиджитал спорта в ДНР Александр Волков.
"Зачастую бойцы пробуют себя в спортивном направлении для того, чтобы получить либо дополнительные навыки владения дроном, пультом, процессом полета, разнообразием и маневрами, либо для того, чтобы расслабиться, разгрузить себя, снять эмоциональную нагрузку. То есть, по сути, для них это как тренажер такой", - сказал Волков.
Он добавил, что самое прозаичное то, что те, кто числится в штурмовых подразделениях - играют в Counter-Strike, а танкисты находят себя в игре про танки, что позволяет им спокойно настроиться перед возвращением на службу и дальнейшим выполнением боевых задач.
