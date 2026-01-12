Начальная цена при продаже Домодедово составит более 132 миллиардов рублей

Аукцион пройдет 20 января в 15:00 мск. Начало подачи заявок запланировано на полночь 13 января. Шаг ставки составит 1,32 миллиарда — один процент от цены.

Задаток в 26,453 миллиарда рублей должен быть внесен с 13 января по 19 января 2026 года, отмечается там.

Продавец и победитель аукциона должны заключить договор купли-продажи в течение пяти рабочих дней после подведения итогов. Имущество и право собственности в соответствии с законодательством и договором должны передать не позднее чем через 30 календарных дней после оплаты.