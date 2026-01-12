Рейтинг@Mail.ru
Начальная цена при продаже Домодедово составит более 132 миллиардов рублей - РИА Новости, 12.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:04 12.01.2026 (обновлено: 22:08 12.01.2026)
https://ria.ru/20260112/domodedovo-2067451663.html
Начальная цена при продаже Домодедово составит более 132 миллиардов рублей
Начальная цена при продаже Домодедово составит более 132 миллиардов рублей - РИА Новости, 12.01.2026
Начальная цена при продаже Домодедово составит более 132 миллиардов рублей
Начальная цена "ДМЕ Холдинга" составит 132 265 816 005 рублей, следует из лота в ГИС "Торги". РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T20:04:00+03:00
2026-01-12T22:08:00+03:00
россия
московская область (подмосковье)
антон силуанов
дмитрий каменщик
домодедово (аэропорт)
генеральная прокуратура рф
экономика
арбитражный суд московской области
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/02/2066070364_0:93:3153:1867_1920x0_80_0_0_9093704e92513b565a4f727b7774c66d.jpg
https://ria.ru/20251027/sud--2050961907.html
https://ria.ru/20250730/sovladelets-2032294460.html
https://ria.ru/20251016/prokuratura-2048556721.html
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/02/2066070364_30:0:2761:2048_1920x0_80_0_0_fef1d07fbea479e74466ec205487df53.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, московская область (подмосковье), антон силуанов, дмитрий каменщик, домодедово (аэропорт), генеральная прокуратура рф, экономика, арбитражный суд московской области
Россия, Московская область (Подмосковье), Антон Силуанов, Дмитрий Каменщик, Домодедово (аэропорт), Генеральная прокуратура РФ, Экономика, Арбитражный суд Московской области
Начальная цена при продаже Домодедово составит более 132 миллиардов рублей

Начальная цена на торгах по Домодедово 20 января составит более 132 млрд рублей

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкТерминал аэропорта Домодедово
Терминал аэропорта Домодедово - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Терминал аэропорта Домодедово. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Начальная цена "ДМЕ Холдинга" составит 132 265 816 005 рублей, следует из лота в ГИС "Торги".
Аукцион пройдет 20 января в 15:00 мск. Начало подачи заявок запланировано на полночь 13 января. Шаг ставки составит 1,32 миллиарда — один процент от цены.
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Суд взыскал с экс-владельцев "Домодедово" более трех миллиардов рублей
27 октября 2025, 16:02
Задаток в 26,453 миллиарда рублей должен быть внесен с 13 января по 19 января 2026 года, отмечается там.
Продавец и победитель аукциона должны заключить договор купли-продажи в течение пяти рабочих дней после подведения итогов. Имущество и право собственности в соответствии с законодательством и договором должны передать не позднее чем через 30 календарных дней после оплаты.
Совладелец аэропорта Внуково Виталий Ванцев - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
Совладелец аэропорта Внуково готов инвестировать в Домодедово, пишет РБК
30 июля 2025, 10:01
В конце прошлого года министр финансов Антон Силуанов, заявил, что потенциальные инвесторы в холдинг уже есть.
Арбитражный суд Московской области 17 июня 2025-го по иску Генпрокуратуры взыскал в доход государства сто процентов долей ООО "ДМЕ Холдинг", подконтрольного предпринимателю Дмитрию Каменщику. С 2024 года компания владела активами аэропорта Домодедово.
Аэропорт Домодедово - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Прокуратура пресекла вывод почти 18,5 миллиардов рублей из ГК "Домодедово"
16 октября 2025, 11:06
 
РоссияМосковская область (Подмосковье)Антон СилуановДмитрий КаменщикДомодедово (аэропорт)Генеральная прокуратура РФЭкономикаАрбитражный суд Московской области
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала