Начальная цена при продаже Домодедово составит более 132 миллиардов рублей

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Начальная цена "ДМЕ Холдинга" составит 132 265 816 005 рублей, следует из лота в ГИС "Торги".
Аукцион пройдет 20 января в 15:00 мск. Начало подачи заявок запланировано на полночь 13 января. Шаг ставки составит 1,32 миллиарда — один процент от цены.
Задаток в 26,453 миллиарда рублей должен быть внесен с 13 января по 19 января 2026 года, отмечается там.
Продавец и победитель аукциона должны заключить договор купли-продажи в течение пяти рабочих дней после подведения итогов. Имущество и право собственности в соответствии с законодательством и договором должны передать не позднее чем через 30 календарных дней после оплаты.
В конце прошлого года министр финансов Антон Силуанов, заявил, что потенциальные инвесторы в холдинг уже есть.
Арбитражный суд Московской области 17 июня 2025-го по иску Генпрокуратуры взыскал в доход государства сто процентов долей ООО "ДМЕ Холдинг", подконтрольного предпринимателю Дмитрию Каменщику. С 2024 года компания владела активами аэропорта Домодедово.
