Приставы принимают меры по производству в отношении Долиной

12.01.2026

Московские приставы принимают меры по исполнительному производству, возбужденному в отношении певицы Ларисы Долиной, сообщили РИА Новости в пресс-службе...
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Московские приставы принимают меры по исполнительному производству, возбужденному в отношении певицы Ларисы Долиной, сообщили РИА Новости в пресс-службе главного управления Федеральной службы судебных приставов по Москве.
В главке также подтвердили агентству информацию о возбуждении исполнительного производства в отношении певицы.
"Сотрудниками органа принудительного исполнения осуществляются меры принудительного исполнения в соответствии с Федеральным законом от 02.10.2007 № 229-ФЗ "Об исполнительном производстве", - сказали в ведомстве, отвечая на запрос агентства.