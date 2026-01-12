Рейтинг@Mail.ru
Приставы принимают меры по производству в отношении Долиной - РИА Новости, 12.01.2026
18:14 12.01.2026 (обновлено: 18:19 12.01.2026)
Приставы принимают меры по производству в отношении Долиной
Приставы принимают меры по производству в отношении Долиной
Московские приставы принимают меры по исполнительному производству, возбужденному в отношении певицы Ларисы Долиной, сообщили РИА Новости в пресс-службе...
федеральная служба судебных приставов (фссп россии), лариса долина, дело о квартире долиной, москва
Федеральная служба судебных приставов (ФССП России), Лариса Долина, Дело о квартире Долиной, Москва
Приставы принимают меры по производству в отношении Долиной

Приставы принимают меры по исполнительному производству в отношении Долиной

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Московские приставы принимают меры по исполнительному производству, возбужденному в отношении певицы Ларисы Долиной, сообщили РИА Новости в пресс-службе главного управления Федеральной службы судебных приставов по Москве.
В главке также подтвердили агентству информацию о возбуждении исполнительного производства в отношении певицы.
"Сотрудниками органа принудительного исполнения осуществляются меры принудительного исполнения в соответствии с Федеральным законом от 02.10.2007 № 229-ФЗ "Об исполнительном производстве", - сказали в ведомстве, отвечая на запрос агентства.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
СМИ рассказали о "секретной" находке на участке Долиной в Подмосковье
