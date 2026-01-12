Приставы принимают меры по производству в отношении Долиной

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Московские приставы принимают меры по исполнительному производству, возбужденному в отношении певицы Ларисы Долиной, сообщили РИА Новости в пресс-службе главного управления Федеральной службы судебных приставов по Москве.

В главке также подтвердили агентству информацию о возбуждении исполнительного производства в отношении певицы.