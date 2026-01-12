https://ria.ru/20260112/dolina-2067409647.html
Приставы возбудили исполнительное производство о выселении Долиной
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Судебные приставы возбудили исполнительное производство о выселении Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках, сообщила РИА Новости адвокат покупательницы Полины Лурье Светлана Свириденко.
"Теперь у Долиной
есть пять дней для добровольного исполнения решения суда", — сказала она.
Получить комментарии представителя или адвоката певицы агентству пока не удалось. В московском управлении ФССП подтвердили РИА Новости информацию о возбуждении исполнительного производства.
Свириденко подала заявление о возбуждении исполнительного производства сегодня утром. Это произошло после того, как Лурье 9 января осмотрела квартиру, но не смогла подписать акт приема-передачи: представитель Долиной не имеет необходимых полномочий, а сама артистка уехала отдыхать и вернется только 20 числа.
Долина привлекла общественное внимание летом 2024-го: мошенники заставили ее продать квартиру в центре Москвы
. Они четыре месяца обрабатывали артистку и под предлогом сохранения денег уговорили перевести сбережения на "безопасные" счета, а средства от продажи передать курьеру. Общий ущерб — как минимум в 317 миллионов рублей.
Преступников задержали. В конце ноября 2025-го Балашихинский горсуд приговорил Анжелу Цырульникову, Артура Каменецкого, Андрея Основу и Дмитрия Леонтьева к срокам от четырех до семи лет и оштрафовал каждого на 900 тысяч рублей.
Певица же оспорила сделку о продаже квартиры. В марте прошлого года Хамовнический суд восстановил ее право собственности. В итоге Лурье осталась и без денег, и без жилья. Мосгорсуд
и Второй кассационный суд признали решение законным.
Покупательница обратилась в высшую инстанцию и выиграла дело. Все это время Долина проживала в квартире. В конце декабря Мосгорсуд принял решение выселить ее. Личные вещи артистка вывезла только 8 января.