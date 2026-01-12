СМИ рассказали о "секретной" находке на участке Долиной в Подмосковье

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Возле подмосковного особняка певицы Ларисы Долиной обнаружили искусственный водоем, сообщает Возле подмосковного особняка певицы Ларисы Долиной обнаружили искусственный водоем, сообщает Life

"На участке Ларисы Долиной Подмосковье нашли секретный пруд. Теперь прокуратура проверит, насколько законно был сделан искусственный водоем", — говорится в публикации.

По данным издания, обращение в прокуратуру было направлено саратовским бизнесменом Глебом Рыськовым. Он считает, что артистка не получала разрешения на постройку водоема площадью 230 квадратных метра в зоне защищенной прибрежной полосы.

Предприниматель потребовал привлечь певицу к административной ответственности, а также устранить нарушения.

В декабре СМИ рассказали о подмосковном доме Ларисы Долиной. По информации Life, певица 12 лет не оформляла в собственность дом в Подмосковье, что позволяло ей не платить налоги.