СМИ рассказали о "секретной" находке на участке Долиной в Подмосковье - РИА Новости, 12.01.2026
13:06 12.01.2026 (обновлено: 13:38 12.01.2026)
СМИ рассказали о "секретной" находке на участке Долиной в Подмосковье
СМИ рассказали о "секретной" находке на участке Долиной в Подмосковье - РИА Новости, 12.01.2026
СМИ рассказали о "секретной" находке на участке Долиной в Подмосковье
Возле подмосковного особняка певицы Ларисы Долиной обнаружили искусственный водоем, сообщает Life. РИА Новости, 12.01.2026
московская область (подмосковье), лариса долина
Московская область (Подмосковье), Лариса Долина
СМИ рассказали о "секретной" находке на участке Долиной в Подмосковье

Life: бизнесмен Рыськов обратился в прокуратуру из-за пруда на участке Долиной

© РИА Новости / Максим БогодвидПевица Лариса Долина
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Певица Лариса Долина. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Возле подмосковного особняка певицы Ларисы Долиной обнаружили искусственный водоем, сообщает Life.
"На участке Ларисы Долиной в Подмосковье нашли секретный пруд. Теперь прокуратура проверит, насколько законно был сделан искусственный водоем", — говорится в публикации.
Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
СМИ раскрыли, что сделала Долина вместо передачи квартиры Лурье
Вчера, 10:51
По данным издания, обращение в прокуратуру было направлено саратовским бизнесменом Глебом Рыськовым. Он считает, что артистка не получала разрешения на постройку водоема площадью 230 квадратных метра в зоне защищенной прибрежной полосы.
Предприниматель потребовал привлечь певицу к административной ответственности, а также устранить нарушения.
Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Лурье может позвать приставов для передачи ей квартиры без участия Долиной
9 января, 16:20
В декабре СМИ рассказали о подмосковном доме Ларисы Долиной. По информации Life, певица 12 лет не оформляла в собственность дом в Подмосковье, что позволяло ей не платить налоги.
Отмечается, что дом поставили на кадастровый учет только в августе прошлого года, после того как Долина стала жертвой мошенников.
Лариса Долина и Полина Лурье - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Лурье не смогла принять квартиру из-за неявки Долиной
9 января, 12:45
 
Московская область (Подмосковье)Лариса Долина
 
 
