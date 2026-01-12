https://ria.ru/20260112/dolina-2067356783.html
СМИ рассказали о "секретной" находке на участке Долиной в Подмосковье
Возле подмосковного особняка певицы Ларисы Долиной обнаружили искусственный водоем, сообщает Life.
Life: бизнесмен Рыськов обратился в прокуратуру из-за пруда на участке Долиной
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости.
Возле подмосковного особняка певицы Ларисы Долиной обнаружили искусственный водоем, сообщает Life
.
"На участке Ларисы Долиной
в Подмосковье
нашли секретный пруд. Теперь прокуратура проверит, насколько законно был сделан искусственный водоем", — говорится в публикации.
По данным издания, обращение в прокуратуру было направлено саратовским бизнесменом Глебом Рыськовым. Он считает, что артистка не получала разрешения на постройку водоема площадью 230 квадратных метра в зоне защищенной прибрежной полосы.
Предприниматель потребовал привлечь певицу к административной ответственности, а также устранить нарушения.
В декабре СМИ рассказали о подмосковном доме Ларисы Долиной. По информации Life, певица 12 лет не оформляла в собственность дом в Подмосковье, что позволяло ей не платить налоги.
Отмечается, что дом поставили на кадастровый учет только в августе прошлого года, после того как Долина стала жертвой мошенников.