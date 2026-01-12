Рейтинг@Mail.ru
Названы дни, в которые чаще всего покупали билеты лотерейные миллионеры - РИА Новости, 12.01.2026
04:13 12.01.2026
Названы дни, в которые чаще всего покупали билеты лотерейные миллионеры
Названы дни, в которые чаще всего покупали билеты лотерейные миллионеры
Чаще всего россияне покупали лотерейные билеты, по которым выигрывали больше одного миллиона рублей, третьего числа и в субботу, рассказали РИА Новости в...
2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001757803_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_623c5277703ec6e393739c26799d757e.jpg
1920
1920
true
россия
Россия
Названы дни, в которые чаще всего покупали билеты лотерейные миллионеры

РИА Новости: миллионеры чаще всего покупали выигрышные билеты в субботу

Пункт продажи лотерейных билетов
Пункт продажи лотерейных билетов
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Пункт продажи лотерейных билетов. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Чаще всего россияне покупали лотерейные билеты, по которым выигрывали больше одного миллиона рублей, третьего числа и в субботу, рассказали РИА Новости в пресс-службе бренда "Национальная Лотерея", оператора всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином РФ.
"Исследование показало пять "пиков удачи" по числам месяца: третье число – 4,9% билетов, выигравших от 1 миллиона рублей, седьмое число – 4,2% и 6-е и 12-е числа – по 4,1%", - отметили в компании.
Кроме того, еще 4% выигрышных билетов приобрели 11-го числа, а 3,9% - четвертого.
"Что касается дней недели, наибольшее количество будущих миллионеров покупают билеты в субботу – на этот день приходится 19% билетов с выигрышами от 1 миллиона рублей. Второе место делят вторник и среда (по 14,6%), третье – пятница (14,1%)", - указали в лотерейном организаторе.
Лотерейный билет
Назван регион, где чаще всего выигрывают в лотереях
18 декабря 2025, 04:16
 
