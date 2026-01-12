Названы дни, в которые чаще всего покупали билеты лотерейные миллионеры

МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Чаще всего россияне покупали лотерейные билеты, по которым выигрывали больше одного миллиона рублей, третьего числа и в субботу, рассказали РИА Новости в пресс-службе бренда "Национальная Лотерея", оператора всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином РФ.

"Исследование показало пять "пиков удачи" по числам месяца: третье число – 4,9% билетов, выигравших от 1 миллиона рублей, седьмое число – 4,2% и 6-е и 12-е числа – по 4,1%", - отметили в компании.

Кроме того, еще 4% выигрышных билетов приобрели 11-го числа, а 3,9% - четвертого.