Названы дни, в которые чаще всего покупали билеты лотерейные миллионеры
Названы дни, в которые чаще всего покупали билеты лотерейные миллионеры - РИА Новости, 12.01.2026
Названы дни, в которые чаще всего покупали билеты лотерейные миллионеры
Чаще всего россияне покупали лотерейные билеты, по которым выигрывали больше одного миллиона рублей, третьего числа и в субботу, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T04:13:00+03:00
2026-01-12T04:13:00+03:00
2026-01-12T04:13:00+03:00
Новости
Названы дни, в которые чаще всего покупали билеты лотерейные миллионеры
РИА Новости: миллионеры чаще всего покупали выигрышные билеты в субботу
МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Чаще всего россияне покупали лотерейные билеты, по которым выигрывали больше одного миллиона рублей, третьего числа и в субботу, рассказали РИА Новости в пресс-службе бренда "Национальная Лотерея", оператора всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином РФ.
"Исследование показало пять "пиков удачи" по числам месяца: третье число – 4,9% билетов, выигравших от 1 миллиона рублей, седьмое число – 4,2% и 6-е и 12-е числа – по 4,1%", - отметили в компании.
Кроме того, еще 4% выигрышных билетов приобрели 11-го числа, а 3,9% - четвертого.
"Что касается дней недели, наибольшее количество будущих миллионеров покупают билеты в субботу – на этот день приходится 19% билетов с выигрышами от 1 миллиона рублей. Второе место делят вторник и среда (по 14,6%), третье – пятница (14,1%)", - указали в лотерейном организаторе.