В Томской области директора магазина будут судить за массовое отравление

По данным ведомства, женщина организовала продажу готовых блюд в магазине продуктов, однако при этом не обеспечила ежедневный осмотр персонала и допустила к работе инфицированного сотрудника, что повлекло в июне-июле 2025 года заражение бактерией рода "сальмонелла" 20 человек, включая двух детей. Еще трое проходили лечение в связи с острой кишечной инфекцией.