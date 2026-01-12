Рейтинг@Mail.ru
08:21 12.01.2026
В Томской области директора магазина будут судить за массовое отравление
В Томской области директора магазина будут судить за массовое отравление
происшествия
стрежевой
томская область
россия
стрежевой
томская область
россия
происшествия, стрежевой, томская область, россия
Происшествия, Стрежевой, Томская область, Россия
НОВОСИБИРСК, 12 янв – РИА Новости. Директор продуктового магазина в городе Стрежевом Томской области предстанет перед судом за нарушение санитарных правил, в результате чего 20 человек заболели сальмонеллезом, сообщает прокуратура региона.
"Прокуратура города Стрежевого Томской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора продуктового магазина. Женщина обвиняется по части 1 статьи 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей)", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, женщина организовала продажу готовых блюд в магазине продуктов, однако при этом не обеспечила ежедневный осмотр персонала и допустила к работе инфицированного сотрудника, что повлекло в июне-июле 2025 года заражение бактерией рода "сальмонелла" 20 человек, включая двух детей. Еще трое проходили лечение в связи с острой кишечной инфекцией.
Свою вину обвиняемая признала, причиненный пострадавшим ущерб возместила, отметили в прокуратуре. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Стрежевской городской суд.
Суд - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Замглавы компании будут судить по делу об отравлении в Москве
1 декабря 2025, 19:02
 
ПроисшествияСтрежевойТомская областьРоссия
 
 
