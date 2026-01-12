https://ria.ru/20260112/direktor-2067306591.html
В Томской области директора магазина будут судить за массовое отравление
В Томской области директора магазина будут судить за массовое отравление - РИА Новости, 12.01.2026
В Томской области директора магазина будут судить за массовое отравление
Директор продуктового магазина в городе Стрежевом Томской области предстанет перед судом за нарушение санитарных правил, в результате чего 20 человек заболели... РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T08:21:00+03:00
2026-01-12T08:21:00+03:00
2026-01-12T08:21:00+03:00
происшествия
стрежевой
томская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101930/22/1019302220_0:93:2000:1218_1920x0_80_0_0_9538ede87f695ff289ef66480786d304.jpg
https://ria.ru/20251201/moskva-2059022895.html
стрежевой
томская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101930/22/1019302220_128:0:1873:1309_1920x0_80_0_0_fb3942cea9017ac1fb63c4a1bd49abc7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, стрежевой, томская область, россия
Происшествия, Стрежевой, Томская область, Россия
В Томской области директора магазина будут судить за массовое отравление
Директора магазина в Стрежевом будут судить за нарушение санитарных правил
НОВОСИБИРСК, 12 янв – РИА Новости.
Директор продуктового магазина в городе Стрежевом Томской области предстанет перед судом за нарушение санитарных правил, в результате чего 20 человек заболели сальмонеллезом, сообщает
прокуратура региона.
"Прокуратура города Стрежевого Томской области
утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора продуктового магазина. Женщина обвиняется по части 1 статьи 236 УК РФ
(нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей)", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, женщина организовала продажу готовых блюд в магазине продуктов, однако при этом не обеспечила ежедневный осмотр персонала и допустила к работе инфицированного сотрудника, что повлекло в июне-июле 2025 года заражение бактерией рода "сальмонелла" 20 человек, включая двух детей. Еще трое проходили лечение в связи с острой кишечной инфекцией.
Свою вину обвиняемая признала, причиненный пострадавшим ущерб возместила, отметили в прокуратуре. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Стрежевской городской суд.