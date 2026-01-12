Рейтинг@Mail.ru
"Бруклин" уступил "Мемфису" в матче НБА, Демин набрал 7 очков - РИА Новости Спорт, 12.01.2026
02:00 12.01.2026
"Бруклин" уступил "Мемфису" в матче НБА, Демин набрал 7 очков
"Бруклин" уступил "Мемфису" в матче НБА, Демин набрал 7 очков
"Бруклин Нетс" уступил в гостях "Мемфис Гриззлис" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). РИА Новости Спорт, 12.01.2026
баскетбол
егор демин
бруклин нетс
нью-орлеан пеликанс
егор демин, бруклин нетс, нью-орлеан пеликанс
Баскетбол, Егор Демин, Бруклин Нетс, Нью-Орлеан Пеликанс
"Бруклин" уступил "Мемфису" в матче НБА, Демин набрал 7 очков

© Фото : Пресс-служба "Бруклин Нетс"Российский баскетболист "Бруклин Нетс" Егор Демин
Российский баскетболист Бруклин Нетс Егор Демин - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. "Бруклин Нетс" уступил в гостях "Мемфис Гриззлис" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча прошла в Мемфисе и завершилась со счетом 103:98 (34:24, 27:27, 16:24, 26:24). В составе победителей самым результативным стал Седрик Кауард (21 очко), а Кэм Спенсер оформил дабл-дабл (12 очков + 12 передач). У "Бруклина" по 17 очков набрали Тайриз Мартин и Ноа Клауни, а Дэнни Вулф оформил дабл-дабл (11 очков + 10 подборов).
НБА
11 января 2026 • начало в 23:30
Завершен
Мемфис
103 : 98
Бруклин
За три минуты до окончания встречи "Бруклин" вел в счете - 98:90, после чего хозяева набрали 13 очков подряд.
Российский защитник "Бруклина" Егор Демин провел на площадке 28 минут, набрал 7 очков, сделал 1 подбор и 4 ассиста.
"Бруклин" с 11 победами и 25 поражениями занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции. "Мемфис" с 17 победами и 22 поражениями идет десятым на Западе.
В другом матче "Орландо Мэджик" дома обыграл "Нью-Орлеан Пеликанс" со счетом 128:118 (26:26, 32:33, 33:39, 37:20).
