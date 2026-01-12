Уголовное дело историка Эйдельман* поступило в суд

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Уголовное дело в отношении историка-иноагента Тамары Эйдельман* о реабилитации нацизма и фейках об армии России поступило в Московский городской суд для заочного рассмотрения, свидетельствуют данные суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
Дело зарегистрировано 12 января. Дата заседания не назначена.
Ранее прокуратура Москвы сообщила об утверждении обвинительного заключения по делу.
Эйдельман* заочно предъявлено обвинение по двум эпизодам статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма) и пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ).
По данным следствия, в мае 2024 года Эйдельман* опубликовала на своем канале видеозапись программы, где содержались негативные высказывания о действиях СССР в годы Второй мировой войны, днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а также о ветеранах Великой Отечественной войны. Кроме того, в июле 2024 года в соцсети она распространила фейки о действиях ВС РФ. В настоящее время Эйдельман* заочно арестована.
