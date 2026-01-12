Рейтинг@Mail.ru
Уголовное дело историка Эйдельман* поступило в суд - РИА Новости, 12.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:49 12.01.2026
https://ria.ru/20260112/delo-2067481818.html
Уголовное дело историка Эйдельман* поступило в суд
Уголовное дело историка Эйдельман* поступило в суд - РИА Новости, 12.01.2026
Уголовное дело историка Эйдельман* поступило в суд
Уголовное дело в отношении историка-иноагента Тамары Эйдельман* о реабилитации нацизма и фейках об армии России поступило в Московский городской суд для... РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T23:49:00+03:00
2026-01-12T23:49:00+03:00
происшествия
россия
москва
ссср
тамара эйдельман
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1956125768_0:9:818:469_1920x0_80_0_0_6a6d86b8f2b0143b5083afdbeeb340ba.jpg
https://ria.ru/20251230/delo-2065591319.html
https://ria.ru/20251229/eydelman-2065432432.html
россия
москва
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1956125768_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_9a496e550d5c2ce3c941da0f76e146d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, москва, ссср, тамара эйдельман
Происшествия, Россия, Москва, СССР, Тамара Эйдельман
Уголовное дело историка Эйдельман* поступило в суд

РИА Новости: дело историка Эйдельман о реабилитации нацизма поступило в суд

© Фото : страница Тамары Эйдельман* в соцсетиТамара Эйдельман*
Тамара Эйдельман* - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© Фото : страница Тамары Эйдельман* в соцсети
Тамара Эйдельман*. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Уголовное дело в отношении историка-иноагента Тамары Эйдельман* о реабилитации нацизма и фейках об армии России поступило в Московский городской суд для заочного рассмотрения, свидетельствуют данные суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
Дело зарегистрировано 12 января. Дата заседания не назначена.
Блогер Арсен Маркарян - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
СК завершил расследование дела блогера Арсена Маркаряна
30 декабря 2025, 11:07
Ранее прокуратура Москвы сообщила об утверждении обвинительного заключения по делу.
Эйдельман* заочно предъявлено обвинение по двум эпизодам статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма) и пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ).
По данным следствия, в мае 2024 года Эйдельман* опубликовала на своем канале видеозапись программы, где содержались негативные высказывания о действиях СССР в годы Второй мировой войны, днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а также о ветеранах Великой Отечественной войны. Кроме того, в июле 2024 года в соцсети она распространила фейки о действиях ВС РФ. В настоящее время Эйдельман* заочно арестована.
Здание Генеральной прокуратуры РФ на улице Петровка в Москве - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Прокуратура утвердила обвинительное заключение Эйдельман*
29 декабря 2025, 15:06
 
ПроисшествияРоссияМоскваСССРТамара Эйдельман
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала