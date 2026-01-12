Уголовное дело историка Эйдельман* поступило в суд

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Уголовное дело в отношении историка-иноагента Тамары Эйдельман* о реабилитации нацизма и фейках об армии России поступило в Московский городской суд для заочного рассмотрения, свидетельствуют данные суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.