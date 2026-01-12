Рейтинг@Mail.ru
Шишкарев хочет подать иск из-за публикации дискредитирующих сообщений в СМИ - РИА Новости, 12.01.2026
08:23 12.01.2026 (обновлено: 09:53 12.01.2026)
Шишкарев хочет подать иск из-за публикации дискредитирующих сообщений в СМИ
Шишкарев хочет подать иск из-за публикации дискредитирующих сообщений в СМИ
Основатель группы компаний "Дело" Сергей Шишкарев сообщил, что находится в командировке в Дубае и намерен подать иск из-за публикации дискредитирующих сообщений РИА Новости, 12.01.2026
Шишкарев хочет подать иск из-за публикации дискредитирующих сообщений в СМИ

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Основатель группы компаний "Дело" Сергей Шишкарев сообщил, что находится в командировке в Дубае и намерен подать иск из-за публикации дискредитирующих сообщений в СМИ, говорится в его официальном Telegram-канале.
"Считаю необходимым и репутационно важным прокомментировать информацию ряда СМИ о наличии в ОАЭ "заявления о возможных угрозах со стороны бизнесмена в адрес бывшего топ-менеджера аффилированной с ним компании". В данный момент я нахожусь в Дубае в командировке, где провожу встречи с международными компаниями по инвестиционному и транспортному сотрудничеству", - говорится в сообщении.
"В связи с развернутой против меня кампанией по дискредитации на основании ложных утверждений и сфальсифицированных фактов принял решение о подаче иска, содержание и суть которого обнародую после его регистрации", - отметил Шишкарев.
Транспортно-логистический центр - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
В ГК "Дело" оценили перспективы роста контейнерного экспорта
7 января 2025, 07:23
 
