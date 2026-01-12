Дефицит бюджета Украины приблизился к историческому максимуму

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Дефицит текущего счета платежного баланса Украины к концу 2025 года приблизился к историческому максимуму и составил 30 миллиардов долларов, заявил глава украинского Нацбанка Андрей Пышный.
"Бюджетный дефицит близок к историческим максимумам. <...> Значительный дефицит бюджета приводит к дефициту текущего счета платежного баланса. По состоянию на конец ноября за последние 12 месяцев последний достиг рекордных 30 миллиардов долларов США", — говорится в статье Пышного для агентства Укринформ.
Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. Бюджет страны на 2026 год был принят с дефицитом 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов). В январе Национальный банк Украины обновил исторические максимумы официальных курсов иностранных валют: доллар впервые в истории превысил отметку в 43 гривны, евро — 50 гривен.
