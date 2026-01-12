Рейтинг@Mail.ru
Дефицит бюджета Украины приблизился к историческому максимуму - РИА Новости, 12.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:47 12.01.2026 (обновлено: 18:20 12.01.2026)
https://ria.ru/20260112/defitsit-2067411292.html
Дефицит бюджета Украины приблизился к историческому максимуму
Дефицит бюджета Украины приблизился к историческому максимуму - РИА Новости, 12.01.2026
Дефицит бюджета Украины приблизился к историческому максимуму
Дефицит текущего счета платежного баланса Украины к концу 2025 года приблизился к историческому максимуму и составил 30 миллиардов долларов, заявил глава... РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T16:47:00+03:00
2026-01-12T18:20:00+03:00
в мире
украина
андрей пышный
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106190/00/1061900061_0:121:2048:1273_1920x0_80_0_0_e5c23b5fcab643d0a0610811a7a8a505.jpg
https://ria.ru/20251208/rada-2060490820.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106190/00/1061900061_96:0:1953:1393_1920x0_80_0_0_33ea935e440bc6297462082447344935.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, андрей пышный
В мире, Украина, Андрей Пышный
Дефицит бюджета Украины приблизился к историческому максимуму

Пышный: дефицит бюджета Украины приблизился к 30 млрд долларов

© Фото : Страница Нацбанка Украины в сети FacebookЗдание Национального банка Украины в Киеве
Здание Национального банка Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© Фото : Страница Нацбанка Украины в сети Facebook
Здание Национального банка Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Дефицит текущего счета платежного баланса Украины к концу 2025 года приблизился к историческому максимуму и составил 30 миллиардов долларов, заявил глава украинского Нацбанка Андрей Пышный.
"Бюджетный дефицит близок к историческим максимумам. <...> Значительный дефицит бюджета приводит к дефициту текущего счета платежного баланса. По состоянию на конец ноября за последние 12 месяцев последний достиг рекордных 30 миллиардов долларов США", — говорится в статье Пышного для агентства Укринформ.
Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. Бюджет страны на 2026 год был принят с дефицитом 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов). В январе Национальный банк Украины обновил исторические максимумы официальных курсов иностранных валют: доллар впервые в истории превысил отметку в 43 гривны, евро — 50 гривен.
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
В Раде заявили, что не понимают, как финансировать дефицит бюджета
8 декабря 2025, 08:33
 
В миреУкраинаАндрей Пышный
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала