"На два фронта": в Дании высказались о подготовке к войне за Гренландию

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Желание президента США Дональда Трампа заполучить Гренландию грозит Дании политической войной на два фронта, пишет датское издание BT со ссылкой на экспертов.
"Сейчас кризис ведется на двух фронтах – с одной стороны, со стороны Соединенных Штатов, а с другой – из-за отношений между Гренландией и Данией", — пояснил журналист Генрик Квортруп.
По словам заместителя председателя правящей партии "Сиумут" ("Вперед") Инеки Кильсена, датское правительство неоднократно подчеркивало, что Гренландия принадлежит местным жителям.
"Датское правительство неоднократно заявляло, что Гренландия принадлежит гренландцам. Пусть же они выполнят это обещание", — напомнил парламентарий, комментируя слова главы оппозиционной партии в Гренландии "Налерак" Пеле Броберга.
Вчера Броберг призвал главу МИД Гренландии Вивиан Моцфельдт провести предстоящую встречу с госсекретарем США Марко Рубио без участия в ней министра иностранных дел Дании Ларса Лёкке Расмуссена.
Европа может уступить Гренландию США, заявил китайский эксперт
11 января, 16:41
Ранее британский таблоид Daily Mail со ссылкой на источники написал, что президент США Дональд Трамп приказал разработать план по захвату Гренландии. Газета Telegraph сообщила, что Евросоюз готовит санкции против американских компаний на случай, если Вашингтон не откажется от претензий на Гренландию. В качестве альтернативы Великобритания ведет с другими европейскими странами переговоры о развертывании на острове миссии НАТО.
Планы Трампа по Гренландии
В декабре 2025 года Трамп объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри спецпосланником по Гренландии. Позднее губернатор подтвердил намерение Соединенных Штатов сделать остров своей частью. Глава датского МИД Ларс Лёкке Расмуссен тогда же указал, что крайне возмущен заявлениями нового спецпосланника США, в связи с чем вызовет посла Штатов в Копенгагене и потребует объяснений. Премьеры Дании и Гренландии Метте Фредериксен и Йенс-Фредерик Нильсен в совместном заявлении предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их общей территориальной целостности.
Супруга замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера Кэти 4 января разместила в соцсети X изображение с картой Гренландии, окрашенной в цвета американского флага, с подписью "Скоро" на фоне операции США в Венесуэле. В ответ датский посол в Вашингтоне Йеспер Мёллер Сёренсен напомнил, что Дания и Соединенные Штаты — близкие союзники. Нильсен, комментируя изображение, в тот же день подчеркнул, что оно говорит о неуважении, при этом уточнив, что никаких причин для паники нет.
Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он ссылался на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира". Бывший гренландский премьер Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
В Дании предложили пойти на отчаянный шаг ради Гренландии
11 января, 07:08