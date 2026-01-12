Рейтинг@Mail.ru
Американские сенаторы посетят Данию с визитом, пишут СМИ - РИА Новости, 12.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:33 12.01.2026
https://ria.ru/20260112/danija-2067349785.html
Американские сенаторы посетят Данию с визитом, пишут СМИ
Американские сенаторы посетят Данию с визитом, пишут СМИ - РИА Новости, 12.01.2026
Американские сенаторы посетят Данию с визитом, пишут СМИ
Американские сенаторы на этой неделе отправятся с визитом в Данию для встречи с представителями парламента страны, в том числе комиссии по Гренландии, сообщает... РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T12:33:00+03:00
2026-01-12T12:33:00+03:00
в мире
гренландия
дания
сша
лиза мурковски
марко рубио
ларс лёкке расмуссен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831140086_0:96:3072:1823_1920x0_80_0_0_75a66f2d1fbd96e8a9b119ca8f42ea5a.jpg
https://ria.ru/20260112/nato-2067321674.html
https://ria.ru/20260112/danija-2067318882.html
https://ria.ru/20260111/grenlandiya-2067133439.html
гренландия
дания
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831140086_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7b8810c8294f6fab9be37e69a88a8424.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гренландия, дания, сша, лиза мурковски, марко рубио, ларс лёкке расмуссен
В мире, Гренландия, Дания, США, Лиза Мурковски, Марко Рубио, Ларс Лёкке Расмуссен
Американские сенаторы посетят Данию с визитом, пишут СМИ

TV2: сенаторы США посетят Данию для встречи с парламентариями

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Американские сенаторы на этой неделе отправятся с визитом в Данию для встречи с представителями парламента страны, в том числе комиссии по Гренландии, сообщает датский телеканал TV2.
"Ряд американских сенаторов на следующей (этой - ред.) неделе отправятся в Данию, где они должны встретиться с представителями комиссии по внешней политике", - говорится в материале телеканала.
Кая Каллас на встрече министров иностранных дел ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
НАТО может развеять опасения по Гренландии, заявила Каллас
Вчера, 10:20
По данным TV2, встреча состоится в пятницу, 16 января. Как заявил телеканалу председатель комиссии Кристиан Фриис Бак, инициаторами встречи выступили сами сенаторы. По словам члена комиссии Трине Пертоу Мак, их еще не оповещали о повестке будущего мероприятия.
"Это результат моей встречи с (сенатором от штата Аляска - ред.) Лизой Мурковски на этой (прошлой - ред.) неделе. Будет встреча с комиссией по Гренландии", - написала депутат датского парламента от Гренландии Ая Хемниц в соцсети Facebook*.
По ее словам, дата встречи еще не определена.
Как передает агентство Блумберг, Мурковски будет в составе группы сенаторов, которые должны приехать в Данию. Агентство отмечает, что у нее есть многолетний опыт ведения дел в Арктике.
Госсекретарь США Марко Рубио 7 января сообщил, что на этой неделе намерен встретиться с властями Дании для обсуждения ситуации вокруг Гренландии. Таким образом он ответил на вопрос журналиста, почему администрация не принимает предложение Копенгагена обсудить ситуацию в Гренландии и готовы ли США исключить сценарий военного вмешательства. Позднее журналист французского телеканала France24 сообщил, что встреча состоится 14 января в госдепартаменте США. По данным гренландской газеты Sermitsiaq, встречу с Рубио проведут министр иностранных дел Гренландии Вивиан Моцфельдт и глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен.
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Спецпосланник Трампа обвинил Данию в оккупации Гренландии
Вчера, 10:02
В декабре 2025 года американский лидер Дональд Трамп объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри спецпосланником по Гренландии. Позднее губернатор подтвердил намерение Соединенных Штатов сделать остров своей частью. Глава датского МИД Ларс Лёкке Расмуссен тогда же указал, что крайне возмущен заявлениями нового спецпосланника США, в связи с чем вызовет посла Штатов в Копенгагене и потребует объяснений. Премьеры Дании и Гренландии Метте Фредериксен и Йенс-Фредерик Нильсен в совместном заявлении предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их общей территориальной целостности.
Супруга замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера Кэти 4 января разместила в соцсети X изображение с картой Гренландии, окрашенной в цвета американского флага, с подписью "Скоро" на фоне операции США в Венесуэле. В ответ датский посол в Вашингтоне Йеспер Мёллер Сёренсен напомнил, что Дания и Соединенные Штаты - близкие союзники. Нильсен, комментируя изображение, в тот же день подчеркнул, что оно говорит о неуважении, при этом уточнив, что никаких причин для паники нет.
Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он ссылался на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира". Бывший гренландский премьер Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
Остров до 1953 года была колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
Гренландия нам в помощь: Россия заставила считаться со своими интересами
11 января, 08:00
 
В миреГренландияДанияСШАЛиза МурковскиМарко РубиоЛарс Лёкке Расмуссен
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала