Американские сенаторы посетят Данию с визитом, пишут СМИ

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Американские сенаторы на этой неделе отправятся с визитом в Данию для встречи с представителями парламента страны, в том числе комиссии по Гренландии, сообщает датский телеканал Американские сенаторы на этой неделе отправятся с визитом в Данию для встречи с представителями парламента страны, в том числе комиссии по Гренландии, сообщает датский телеканал TV2

"Ряд американских сенаторов на следующей (этой - ред.) неделе отправятся в Данию , где они должны встретиться с представителями комиссии по внешней политике", - говорится в материале телеканала.

По данным TV2, встреча состоится в пятницу, 16 января. Как заявил телеканалу председатель комиссии Кристиан Фриис Бак, инициаторами встречи выступили сами сенаторы. По словам члена комиссии Трине Пертоу Мак, их еще не оповещали о повестке будущего мероприятия.

"Это результат моей встречи с (сенатором от штата Аляска - ред.) Лизой Мурковски на этой (прошлой - ред.) неделе. Будет встреча с комиссией по Гренландии", - написала депутат датского парламента от Гренландии Ая Хемниц в соцсети Facebook *.

По ее словам, дата встречи еще не определена.

Как передает агентство Блумберг, Мурковски будет в составе группы сенаторов, которые должны приехать в Данию. Агентство отмечает, что у нее есть многолетний опыт ведения дел в Арктике

Госсекретарь США Марко Рубио 7 января сообщил, что на этой неделе намерен встретиться с властями Дании для обсуждения ситуации вокруг Гренландии. Таким образом он ответил на вопрос журналиста, почему администрация не принимает предложение Копенгагена обсудить ситуацию в Гренландии и готовы ли США исключить сценарий военного вмешательства. Позднее журналист французского телеканала France24 сообщил, что встреча состоится 14 января в госдепартаменте США. По данным гренландской газеты Sermitsiaq, встречу с Рубио проведут министр иностранных дел Гренландии Вивиан Моцфельдт и глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен

В декабре 2025 года американский лидер Дональд Трамп объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри спецпосланником по Гренландии. Позднее губернатор подтвердил намерение Соединенных Штатов сделать остров своей частью. Глава датского МИД Ларс Лёкке Расмуссен тогда же указал, что крайне возмущен заявлениями нового спецпосланника США, в связи с чем вызовет посла Штатов в Копенгагене и потребует объяснений. Премьеры Дании и Гренландии Метте Фредериксен и Йенс-Фредерик Нильсен в совместном заявлении предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их общей территориальной целостности.

Супруга замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера Кэти 4 января разместила в соцсети X изображение с картой Гренландии, окрашенной в цвета американского флага, с подписью "Скоро" на фоне операции США в Венесуэле . В ответ датский посол в Вашингтоне Йеспер Мёллер Сёренсен напомнил, что Дания и Соединенные Штаты - близкие союзники. Нильсен, комментируя изображение, в тот же день подчеркнул, что оно говорит о неуважении, при этом уточнив, что никаких причин для паники нет.

Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он ссылался на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира". Бывший гренландский премьер Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.

Остров до 1953 года была колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.